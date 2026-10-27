به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که روز پنجشنبه هفتم آبان، وقوع رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات استان احتمال رگبار برف و وزش باد شدید موقتی وجود دارد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، سامانه بارشی همه مناطق به ویژه نیمه غربی استان از جمله شهرستان‌های بوئین میاندشت، خوانسار، چادگان، فریدن (داران) شهر اصفهان، اردستان، بادرود، دهاقان، دهق، لنجان، برخوار (دولت آباد)، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه، نیک آباد و هرند را در بر می‌گیرد.

هواشناسی نسبت به احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب موقتی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان در سفرهای برون شهری، فعالیت‌های کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی احتیاط کنند.

هواشناسی در ادامه همچنین بر لزوم احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی به مکان‌های امن و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها تاکید کرده است.