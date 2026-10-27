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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

یحیی سریع: پالایشگاه راس التنوره عربستان با موشک بالستیک هدف قرار گرفت

یحیی سریع: پالایشگاه راس التنوره عربستان با موشک بالستیک هدف قرار گرفت

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات موفق جدید در عمق اراضی عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات موفق جدید در عمق اراضی عربستان خبر داد.

وی گفت: نیروهای مسلح یمن به یاری خداوند متعال موفق شدند که پالایشگاه راس التنوره در منطقه الشرقیه را با موشک بالستیک هدف قرار دهند.

یحیی سریع تاکید کرد: این اصابت به فضل خداوند دقیق بود و موجب آتش سوزی مهیبی در محل مورد اصابت شد.

گفتنی است که نیروهای مسلح یمن همواره اعلام کرده است که تا زمان توقف حملات و رفع محاصره عربستان علیه یمن، به حملات خود به این کشور ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6991628

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