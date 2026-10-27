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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

توقیف تراکتور متخلف برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه در فومن

توقیف تراکتور متخلف برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه در فومن

فومن- مأموران یگان حفاظت محیط زیست فومن یک دستگاه تراکتور را که در حال برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بود، با هماهنگی مراجع قضایی توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فومن در جریان گشت و کنترل مناطق تحت نظارت، یک دستگاه تراکتور را حین برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه شناسایی کردند.

در پی شناسایی این تخلف، عملیات برداشت غیرمجاز متوقف و صورت‌جلسه مربوطه تنظیم شد. همچنین با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری نیروی انتظامی، تراکتور توقیف‌شده برای طی مراحل قانونی به پارکینگ انتقال یافت.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، فرد متخلف پیش از این نیز سابقه تخلف در زمینه برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای داشته و پرونده وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در حال پیگیری است.

این اقدام در راستای برخورد با تخلفات زیست‌محیطی، جلوگیری از تخریب بستر رودخانه‌ها و حفاظت از منابع طبیعی انجام شده است.

کد مطلب 6991629

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