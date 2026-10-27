تلگراف: نتانیاهو در دوراهی نخست وزیری یا زندان؛ آخرین نبرد برای بقا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی «تلگراف» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در انتخابات ۲۷ اکتبر به‌ گونه‌ای وارد رقابت شده است که گویی با نبردی سرنوشت‌ساز برای بقا روبه‌روست؛ نبردی که نه‌ تنها به آینده سرزمین‌های اشغالی، بلکه به سرنوشت شخصی او و احتمال دور ماندنش از زندان مربوط می‌شود.

در حالی که نظرسنجی‌ها از احتمال از دست‌ رفتن یک‌ سوم کرسی‌های حزب لیکود به ریاست نتانیاهو حکایت دارند، این روزنامه انگلیسی می‌افزاید که نتانیاهو تصاویری تولید شده با هوش مصنوعی منتشر کرده است که انفجار هسته‌ای در تل‌آویو را نشان می‌دهند. او هشدار داده است که پیروزی رقبایش به معنای وقوع «هولوکاست دوم» به دست ایران خواهد بود.

به نوشته تلگراف، این اقدام نشان‌دهنده تشدید لحن انتخاباتی نتانیاهو است؛ لحنی که از سوی برخی «حاکی از وحشت» توصیف شده و حتی در کاخ سفید نیز نگرانی‌هایی درباره احتمال برداشت نادرست ایران از این تحولات ایجاد کرده است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که نتانیاهو در هفته گذشته مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است که عبارتند از:

- صدور دستور برای آواره‌کردن حدود سه هزار فلسطینی از شهر الخلیل.

- مطرح‌کردن این احتمال که اگر تحریم‌ها تل آویو را منزوی کنند، این رژیم ناچار شود از ارزهای دیجیتال استفاده کند.

- اعلام اینکه رژیم صهیونیستی دیگر به حمایت نظامی آمریکا متکی نیست.

- اعمال فشار بر نامزدهای احزاب کوچک‌تر برای کناره‌گیری از رقابت به نفع او.

- درخواست از دونالد ترامپ برای حمایت علنی بیشتر از وی.

تلگراف در پایان نتیجه گرفت که آینده نتانیاهو به ماندن او در قدرت گره خورده است؛ زیرا خروج او از قدرت می‌تواند روند محاکمه‌اش را که حدود ۷ سال است در پرونده‌های فساد ادامه دارد، سرعت ببخشد و توانایی او را برای چانه‌زنی بر سر توافقی مبتنی بر پذیرش اتهام کاهش دهد.