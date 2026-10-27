مجوز دو رشته کارشناسی در مجتمع آموزش عالی سلامت گچساران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه هیئت بورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی استان و کارشناسان این حوزه، با حضور در شهرستان گچساران، از زیرساخت‌های آموزشی، بیمارستانی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی سلامت این شهرستان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، کلاس‌های آموزشی، مراکز مهارت‌های بالینی، آزمایشگاه‌ها، فضاهای آموزشی بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های الکترونیکی، پایگاه‌های آموزشی و روند ارائه خدمات به دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفت.

قطعی شدن مجوز دو رشته کارشناسی در گچساران

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران در حاشیه این بازدید با اشاره به روند توسعه آموزش پزشکی در شهرستان گفت: تاکنون مجوز دو رشته کارشناسی برای مجتمع آموزش عالی سلامت گچساران قطعی شده است و پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوز سومین رشته نیز از سوی وزارت بهداشت در حال انجام است.

سید امین رضایی افزود: طی دو سال گذشته، شرایط مطلوبی در حوزه آموزش پزشکی شهرستان فراهم شده و با بهره‌برداری از طرح‌های جدید، سرانه فضاهای آموزشی حوزه سلامت به حدود هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع افزایش یافته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی بیان کرد: ایجاد ردیف بودجه مستقل برای مجتمع آموزش عالی سلامت، تخصیص اعتبارات وزارت بهداشت، حمایت‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی، پیگیری‌های معاونت آموزشی دانشگاه و مسئولان مجتمع، بهره‌گیری از اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی و حمایت فرماندار، زمینه تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات مورد نیاز را فراهم کرده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران ادامه داد: در این مدت، زیرساخت‌های آموزشی و الکترونیکی، امکانات کتابخانه‌ای و مراکز مهارت‌های بالینی توسعه یافته و فضاهای مناسبی برای آموزش دانشجویان و کارکنان حوزه بهداشت و درمان ایجاد شده است.

پیگیری آموزشی شدن بیمارستان‌ها و ایجاد دانشکده علوم پزشکی

رضایی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی مجتمع آموزش عالی سلامت گچساران تصریح کرد: پس از قطعی شدن مجوز رشته‌های جدید، پیگیری‌های لازم برای آموزشی شدن بیمارستان‌های شهرستان انجام خواهد شد.

وی افزود: در مراحل بعدی و هم‌زمان با ارتقای مجتمع آموزش عالی سلامت، طرح ایجاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گچساران نیز پیگیری می‌شود.

رضایی هدف از اجرای این طرح را فراهم کردن زمینه تحصیل دانشجویان در رشته‌های مختلف علوم پزشکی، جذب اعتبارات جدید، ایجاد ساختار سازمانی متناسب، استفاده از ظرفیت نخبگان بومی در بخش مدیریتی، جذب پزشکان تعهدی در رشته‌های فوق تخصصی و کمک به توسعه پایدار شهرستان عنوان کرد.

وی همچنین از پیش‌بینی زمینی با کاربری پردیس علوم پزشکی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی سلامت در گچساران خبر داد و گفت: با پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و دستگاه‌های مرتبط، این زمین برای توسعه آتی مجتمع و دانشکده در نظر گرفته شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران ابراز امیدواری کرد با اخذ مجوزها و تأمین اعتبارات لازم، در سال‌های آینده زمینه راه‌اندازی مجموعه‌ای جامع آموزشی در حوزه سلامت شهرستان فراهم شود.

گفتنی است این بازدید، سومین حضور هیئت بورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان گچساران طی دو سال گذشته به شمار می‌رود.