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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

امام جمعه گیلانغرب: سپاه پاسداران نماد اقتدار و عظمت نظام اسلامی است

امام جمعه گیلانغرب: سپاه پاسداران نماد اقتدار و عظمت نظام اسلامی است

کرمانشاه - امام جمعه گیلانغرب، ولایت‌مداری، معنویت و توسل به اهل‌بیت (ع) را از عوامل اقتدار نیروهای مسلح دانست و سپاه پاسداران را از بازوان مهم ولایت و نظام اسلامی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی، پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه این شهرستان که با حضور سردار بهمن ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه، جمعی از مسئولان، فرماندهان نظامی و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای گمنام برگزار شد، بر ضرورت تقویت فرهنگ ولایت‌مداری و بصیرت تأکید کرد.

وی با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با ایام فاطمیه اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی ماندگار در دفاع از ولایت و بصیرت هستند و با خطبه فدکیه و حضور آگاهانه در دفاع از جایگاه امامت، مسیر روشنی برای پیروان ولایت ترسیم کردند.

امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه فرهنگ ایثار و فداکاری ریشه در مکتب اهل‌بیت (ع) دارد، افزود: پیروان این مکتب با گذشتن از آسایش و لذت‌های دنیوی، برای تحقق اهداف الهی و گسترش فرهنگ توحید و ولایت تلاش می‌کنند.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ارتش، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان، معنویت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب، جلوه‌هایی از اقتدار و عظمت نظام اسلامی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی معنویت و ارتباط با خداوند و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) را از عوامل مهم تربیت نیروهای مؤمن دانست و با اشاره به شخصیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم خود را سرباز ولایت می‌دانست و حتی سفارش کرده بود عنوان «سرباز» بر مزارش درج شود؛ رویکردی که می‌تواند الگویی برای نیروهای مؤمن و ولایت‌مدار باشد.

امام جمعه گیلانغرب در ادامه از خدمات سرهنگ پاسدار مرزبان نوری، فرمانده پیشین سپاه ناحیه این شهرستان، قدردانی کرد و گفت: نوری در دوران مسئولیت خود تلاش‌ها و اقدامات ارزشمندی در مسیر انجام وظایف و خدمت به مردم داشت که شایسته تقدیر است.

حجت‌الاسلام ساداتی همچنین انتصاب سرهنگ پاسدار محمد شریفی به‌عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه گیلان‌غرب را تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های مردم گیلان‌غرب، آنان را مردمی غیور، دلاور، خون‌گرم، بصیر و ولایت‌مدار توصیف کرد و افزود: شناخت ظرفیت‌ها و روحیه مردم منطقه می‌تواند به تقویت ارتباط سپاه با جامعه و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی کمک کند.

امام جمعه گیلانغرب در پایان بر ضرورت حضور میدانی مسئولان، ارتباط مستمر با مردم و پیگیری مشکلات آنان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی بتوانند وظایف خود را در مسیر خدمت به مردم به بهترین شکل انجام دهند.

کد مطلب 6991634

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