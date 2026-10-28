ارتباط نوع غذای فوق فرآوری شده با خطر سرطان روده بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، این مطالعه، هیچ ارتباطی بین مصرف کل مواد غذایی فوق فرآوری شده و خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ پیدا نکرد. با این حال، غلات کامل و لبنیات از منابع فوق فرآوری شده با خطر کمتری همراه بود، در حالی که خوردن گوشت از منابع فوق فرآوری شده با خطر بالاتر مرتبط بود.

محققان بیش از ۴۶۰ هزار بزرگسال آمریکایی را در مطالعه رژیم غذایی و سلامت تجزیه و تحلیل کردند. شرکت کنندگان هنگام ثبت نام در سال ۱۹۹۵ یا ۱۹۹۶ بین ۵۰ تا ۷۱ سال سن داشتند و بدون سرطان بودند. آنها یک پرسشنامه ۱۲۴ سوالی در مورد غذا را تکمیل کردند و محققان هر غذا را با استفاده از سیستم Nova طبقه بندی کردند که غذاها را بر اساس درجه پردازش طبقه بندی می کند. غذاهای فوق فرآوری شده میانگین ۴۳ درصد از کالری روزانه شرکت کنندگان را تشکیل می دادند.

شرکت کنندگان تا سال ۲۰۱۸ به مدت ۱۸.۸ سال تحت نظر بودند و در این مدت ۱۰۰۷۵ نفر مبتلا به سرطان کولورکتال تشخیص داده شدند.

محققان بعد از بررسی داده ها دریافتند همه غذاهای فوق فراوری شده موجب سرطان روده بزرگ نمی شوند بلکه برخی در کاهش این بیماری نیز موثر بودند.

غلات کامل: هر وعده اضافی روزانه از منابع فوق فرآوری شده، مانند نان و غلات صبحانه، با ۱۳ درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ مرتبط بود. مصرف فیبر نیز با خطر کمتر مرتبط بود.

لبنیات: هر وعده اضافی در روز از منابع فوق فرآوری شده با ۲۵ درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ مرتبط است.

گوشت: هر وعده اضافی روزانه از منابع فوق فرآوری شده با ۸ درصد خطر بیشتر، به علاوه ۴ درصد خطر بیشتر از منابع دیگر مرتبط بود. گوشت و محصولات ماهی فراوری شده نیز با خطر بیشتری همراه بود.

نویسندگان این مطالعه خاطرنشان کردند که یافته‌های آنها با توصیه‌هایی برای مصرف بیشتر غلات کامل، فیبر و لبنیات و اجتناب از گوشت فرآوری‌شده برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ مطابقت دارد.

در اینجا چند نکته مفید وجود دارد:

غلات کامل را انتخاب کنید. نان ها و غلاتی را انتخاب کنید که در آن غلات سبوس دار اولین ماده هستند، مانند جو یا برنج قهوه ای.

لبنیات را در رژیم غذایی بگنجانید. شیر و ماست گزینه های آسانی هستند. این مطالعه مصرف بیشتر کلسیم را با کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ مرتبط دانست، اما نمی‌توان گفت که آیا منابع کلسیم غیرلبنی فواید مشابهی دارند یا خیر.

گوشت فرآوری شده را جایگزین کنید. لوبیا، عدس، توفو یا مرغ کبابی را به جای گزینه های گوشت قرمز مانند گوشت اغذیه فروشی، هات داگ و بیکن امتحان کنید.

در مجموع، این مطالعه نشان داد که هیچ ارتباطی بین مصرف کل مواد غذایی فوق فرآوری شده و خطر ابتلا به سرطان کولورکتال وجود ندارد، اما نشان داد که مواد تشکیل دهنده در برخی از غذاهای فرآوری شده می تواند خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد. غلات کامل و لبنیات با خطر کمتری همراه بود، در حالی که گوشت از منابع فوق فرآوری شده با خطر بالاتر مرتبط بود.