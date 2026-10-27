آغاز عملیات آسفالت مسیر ویایه -کلشتر رودبار با اعتبار ۷ میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی آسفالت مسیر ویایه به کلشتر اظهار کرد: این محور از مسیرهای مهم و پرتردد رودبار است که با توجه به مشکلات موجود و مطالبات اهالی، بهسازی و آسفالت آن با اولویت در دستور کار مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

وی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه افزود: عملیات آسفالت این مسیر به طول یک کیلومتر و با اعتباری بیش از ۷ میلیارد تومان، با استفاده از ماشین‌آلات مکانیزه و دستگاه فینیشر در حال اجراست.

شهردار رودبار هدف از اجرای این طرح را تسهیل تردد شهروندان و وسایل نقلیه و ارتقای ایمنی عبور و مرور در این محور عنوان کرد.

کاظمی فتلکی با قدردانی از همراهی و پیگیری اعضای شورای اسلامی شهر رودبار بیان کرد: تعامل و همکاری میان مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری دارد.

وی با اشاره به برنامه شهرداری برای بهسازی معابر شهری تصریح کرد: عملیات آسفالت مسیر ویایه به کلشتر با تلاش نیروهای واحد عمران شهرداری در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود این پروژه به‌زودی به پایان برسد.

شهردار رودبار در پایان از تداوم عملیات آسفالت‌ریزی و بهسازی معابر در دیگر محلات شهر خبر داد و گفت: پس از تکمیل این پروژه، بهسازی و آسفالت معابر سایر مناطق نیز بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در دستور کار قرار خواهد گرفت.