به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره بازی‌ های المپیک جوانان پس از چهار سال تاخیر از ۹ تا ۲۲ آبان‌ ماه در سنگال برگزار می‌شود؛ رویدادی که برای نخستین بار در قاره آفریقا میزبانی خواهد شد و ایران نیز با ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته ورزشی در آن حضور پیدا می‌ کند.

کاروان ایران در حالی راهی این دوره بازی ها می‌ شود که در ۳ دوره گذشته، حضور در این میدان جهانی را با کسب مدال همراه کرده و در آخرین دوره بهترین عملکرد تاریخ خود را به ثبت رسانده است.

تولد المپیکی برای جوانان

المپیک جوانان از سال ۲۰۱۰ با هدف فراهم کردن فرصتی برای رقابت ورزشکاران نوجوان در سطح بین‌ المللی و آشنایی آنان با ارزش‌ های المپیک آغاز شد. این بازی‌ ها علاوه بر جنبه رقابتی، بستری برای تجربه حضور در یک رویداد بزرگ ورزشی و آماده‌ سازی نسل آینده ورزش قهرمانی به شمار می‌ رود. چهارمین دوره تابستانی این بازی‌ ها قرار بود در سال ۲۰۲۲ برگزار شود اما به تعویق افتاد و اکنون داکار سنگال میزبان این رویداد است.

۲۰۱۰ سنگاپور؛ آغاز مسیر مدال‌آوری ایران

نخستین دوره المپیک جوانان در سال ۲۰۱۰ به میزبانی سنگاپور برگزار شد. ایران در آن دوره بازی ها با ۵۲ ورزشکار شرکت کرد و حاصل تلاش نمایندگان کشورمان، ۵ مدال شامل ۲ طلا، دو نقره و یک برنز بود. کاروان ایران در پایان بازی های سنگاپور در جایگاه ۲۶ جدول مدالی قرار گرفت.

۲۰۱۴ نانجینگ؛ ۶ مدال در دومین تجربه

چهار سال بعد از سنگاپور، نانجینگ چین میزبان دومین دوره بازی‌های المپیک جوانان بود. ایران این بار با کاروانی ۱۶ نفره حضور یافت و با کسب ۳ مدال طلا و ۳ برنز، مجموع مدال‌ های خود را به ۶ رساند. کاروان کشورمان در بازی های نانجینگ جایگاه ۲۴ جدول مدالی را به دست آورد.

بوئنوس‌آیرس؛ بهترین نتیجه تاریخ ایران

سومین دوره المپیک جوانان در سال ۲۰۱۸ به میزبانی بوئنوس‌آیرس آرژانتین برگزار شد و نقطه اوج عملکرد ایران در این بازی ها بود. کاروان کشورمان با حضور ۴۹ ورزشکار، ۱۴ مدال شامل ۷ طلا، ۳ نقره و ۴ برنز کسب کرد و جایگاه هفتم جدول مدالی را با خود اختصاص داد. نتیجه‌ ای که همچنان بهترین عملکرد ایران در تاریخ المپیک جوانان تابستانی محسوب می‌شود.

۲۵ مدال ایران از ۳ دوره

به این ترتیب، ایران در ۳ دوره گذشته بازی های المپیک جوانان در مجموع ۲۵ مدال شامل ۱۲ طلا، ۵ نقره و ۸ برنز به دست آورده است. حالا پس از ۸ سال فاصله میان دو دوره تابستانی بازی های المپیک جوانان، نمایندگان کشورمان فرصت دارند در داکار بار دیگر توانمندی ورزش ایران را در رده‌ های پایه به نمایش بگذارند.

ترکیب کاروان ایران در داکار

کاروان ورزش ایران در چهارمین دوره بازی‌ های المپیک جوانان با ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته شرکت خواهد کرد. فوتسال دختران با ۱۰ بازیکن، بزرگ‌ترین بخش کاروان ایران را تشکیل می‌ دهد و والیبال ساحلی پسران نیز با ۲ ورزشکار در بخش تیمی حضور خواهد داشت.

رشته های اعزامی به المپیک جوانان و تعداد سهمیه های آنها به این شرح است:

رشته های تیمی

* فوتسال دختران (۱۰ نفر)

* والیبال ساحلی پسران (۲ نفر)

رشته های انفرادی

* کشتی ساحلی (۴ نفر)

* تکواندو (یک دختر - یک پسر)

* بدمینتون (یک دختر - یک پسر)

* شنا (یک پسر)

* ووشو - تالو (یک پسر)

* سه گانه (یک پسر)

* تنیس روی میز (یک پسر)

* بوکس (یک دختر)

* دوچرخه سواری - جاده (یک پسر)

* دوومیدانی |(یک پسر)

* جودو (یک پسر)

* شمشیربازی - اپه (یک دختر)

ترکیب کاروان ایران، حضور در رشته‌ های متنوع و فرصت کسب تجربه بین‌ المللی را برای نسل تازه‌ ای از ورزشکاران ایران فراهم می‌ کند؛ این ترکیب با پرچمداری بنیامین فرجی و حدیث یاری وارد بازی های المپیک جوانان می شود به این امید که پایانی خوش تر از بوئنوس‌ آیرس رقم بزنند.