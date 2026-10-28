ورود سامانه بارشی به همدان همراه با رعد و برق

محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت جوی استان امروز چهارشنبه به‌تدریج با افزایش ابر همراه خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر احتمال وقوع رگبار پراکنده و ضعیف در برخی نقاط استان به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعاتی از روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد فعالیت سامانه بارشی در سطح استان خواهیم بود که در برخی ساعات با بارش و احتمال وقوع رعد و برق همراه خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان بیان کرد: در روزهای شنبه و یکشنبه آسمان استان عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و از ساعات عصرگاهی روز یکشنبه سامانه بارشی دیگری به تدریج وارد استان و منطقه خواهد شد.

باقری شکیب درباره وضعیت دمایی استان همدان در ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: در این مدت اسدآباد با ۲۴ درجه سانتی‌گراد گرمترین و صبح امروز شهرستان بهار با ۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شدند و کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۳ و ۲۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای فردا با توجه به فعالیت سامانه بارشی و ابری بودن آسمان افزایش دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه انتظار می‌رود اما پس از آن دما به روال عادی این روزها باز خواهد گشت.