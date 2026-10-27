افتخارآفرینان پاراآسیایی ناگویا در اهواز مورد استقبال قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از افتخارآفرینان پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن ظهر امروز سه شنبه با حضور استاندار، فرماندار اهواز، معاونین ورزش و جوانان خوزستان، رئیس اداره ورزش و جوانان اهواز، جمعی از مدیران استانی و شهرستان، خانواده‌ها و جمعی از شهروندان در فرودگاه شهید سلیمانی اهواز برگزار شد.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به میزبانی ژاپن با درخشش نمایندگان خوزستان به پایان رسید. ورزشکاران استان در مجموع موفق به کسب ۱۳ مدال رنگارنگ شدند.

در بخش دختران، خوزستانی‌ها ۶ مدال شامل دو طلا، سه نقره و یک برنز در رشته‌ پارادوومیدانی به دست آوردند.

در بخش پسران نیز هفت مدال شامل سه طلا و چهار برنز در رشته‌های پارادوومیدانی و پاراوزنه‌برداری، پارادوچرخه سواری و پاراتیراندازی با کمان کسب شد.

در این رقابت‌ها ۱۰ ورزشکار خوزستانی حضور داشتند. همچنین زهرا کرم زاده و زینب کعب عمیر به‌عنوان مربی، کاروان استان را همراهی کردند.