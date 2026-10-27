اعزام پنجمین کاروان تجهیزات آموزشی و پرورشی به مدارس خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی ظهر سه‌شنبه در حاشیه اعزام کاروان تجهیزات آموزشی و پرورشی به مدارس خراسان جنوبی، گفت: پنجمین کاروان تجهیزات آموزشی و پرورشی در سال ۱۴۰۵ به ارزش سه میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان به مدارس خراسان جنوبی ارسال شد.

وی اظهار کرد: این محموله شامل ۱۱۱ دستگاه کیس رایانه به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۶۶ صندلی گردان به ارزش ۲۶۴ میلیون تومان، ۳۷ میز کامپیوتر به ارزش ۳۷۰ میلیون تومان، ۵۰ صندلی گردان به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان، ۲۲ فایل کشویی به ارزش ۶۰ میلیون تومان و ۲۰ کمد کتابخانه به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان است.

وی با اشاره به این که قبل از این چهار کاروان تجهیزات آموزشی و پرورشی به مدارس خراسان جنوبی ارسال شده است، افزود: این اقلام با هدف تقویت امکانات رایانه‌ای، سامان‌دهی فضاهای اداری و بهبود تجهیزات کتابخانه‌ای به مدارس نقاط مختلف استان فرستاده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در ادامه یادآور شد: توسعه امکانات آموزشی و فراهم‌کردن دسترسی مدارس به تجهیزات موردنیاز، زمینه لازم را برای استفاده هر چه بهتر از فناوری در فرایند یاددهی و یادگیری را فراهم می‌کند و انجام این کار گامی موثر در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و پشتیبانی از جمله فعالیت‌های مدارس استان خراسان جنوبی است.