شهردار کرمان: وزیر کشور با پهنه‌ بندی جدید شهر کرمان موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تویسرکانی، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای معاونان و شهرداران مناطق شهرداری کرمان با اشاره به موافقت وزیر کشور با پهنه‌بندی جدید شهر کرمان گفت: اگرچه ابلاغ نهایی هنوز انجام نشده است، اما موافقت لازم صورت گرفته و باید اقدامات اجرایی برای تحقق این ساختار جدید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت عملیاتی‌کردن این تصمیم، از آغاز بررسی‌های لازم برای استقرار شهرداری منطقه شش و ناحیه ویژه پردیسان قائم(عج) خبر داد و افزود: در این مرحله، موضوعاتی ازجمله تأمین ساختمان، تجهیزات اداری، نیروی انسانی، تعیین مسئولیت‌ها و تقسیم وظایف باید با برنامه‌ریزی دقیق پیگیری شود.

تویسرکانی، با اشاره به اهمیت تقویت مدیریت مناطق و نواحی شهری بیان کرد: یکی از اهداف این ساختار، فراهم‌ کردن فرصت بیشتر برای مدیران ارشد به‌منظور برنامه‌ریزی، نوآوری، شناسایی ظرفیت‌های توسعه شهری و پیگیری موضوعاتی همچون درآمدهای پایدار است.

وی ادامه داد: هنگامی که بخش عمده وقت مدیران ارشد صرف مسائل روزمره و اجرایی مانند آسفالت، تأمین قیر، اجرای عملیات عمرانی و رسیدگی به مشکلات جاری شود، فرصت کافی برای بررسی عمیق مسائل و تدوین راهکارهای توسعه‌ای باقی نمی‌ماند.

وی افزود: تقویت مدیریت مناطق و نواحی می‌تواند زمینه تمرکز بیشتر بر مسائل هر محدوده و شناسایی ظرفیت‌های آن را فراهم کند.

شهردار کرمان با اشاره به تجربه بررسی ساختار مدیریت شهری تهران، بر ضرورت حرکت به‌ سمت تقویت جایگاه شهرداران مناطق و نواحی تأکید کرد و گفت: در چشم‌انداز مدیریت شهری، باید به‌سمتی حرکت کنیم که مناطق و نواحی بتوانند با شناخت دقیق‌تر از ظرفیت‌ها و نیازهای محدوده خود، مسائل شهری را به‌صورت تخصصی‌تر پیگیری کنند.

تویسرکانی، با بیان اینکه اجرای این ساختار باید به‌صورت مرحله‌ای انجام شود، افزود: ایجاد هم‌زمان همه تشکیلات و تأمین تمام امکانات موردنیاز، با توجه به محدودیت‌های موجود، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی، به‌تدریج وظایف و امکانات موردنیاز مناطق و نواحی را سامان‌دهی کنیم.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرداری، بیان کرد: تقسیمات جدید کالبدی به‌معنای مجوز افزایش نیروی انسانی نیست و اجرای آن باید با مدیریت منابع، امکانات و نیروهای موجود انجام شود. در این مسیر، همکاری همه مناطق برای تأمین و توزیع متناسب امکانات ضروری است.

شهردار کرمان همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان‌ها، پرونده‌های شهرسازی و نحوه انتقال مسئولیت‌ها تأکید کرد و خواستار هماهنگی معاونت‌ها و مناطق برای پیشبرد این فرایند شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های محدوده منطقه شش، بر لزوم توجه به اقتضائات هر منطقه در تقسیم وظایف و برنامه‌ریزی‌های آتی تأکید کرد و گفت: اجرای تدریجی طرح باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن فراهم‌شدن امکان فعالیت ساختار جدید، روند ارائه خدمات به شهروندان نیز به‌درستی مدیریت شود.

تویسرکانی، با قدردانی از یدالله علیزاده و سایر افرادی که برای تحقق پهنه‌بندی جدید شهر کرمان تلاش کرده‌اند، بر ضرورت همکاری همه معاونت‌ها و شهرداران مناطق برای عملیاتی‌شدن این تصمیم و پیشبرد مراحل اجرایی آن تأکید کرد.