امید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط کوهستانی محور شهمیرزاد- فولاد محله - کیاسر و احتمال بارش برف و وقوع سیلاب اظهار کرد: مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی و نگهداری برای ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای و بهبود وضعیت عبور و مرور در این مسیر انجام شده است.

وی ادامه داد: ترانشه برداری، ایجاد خاکریز حفاظتی در نقاط پرتگاهی، اصلاح شیب شیروانی، شانه سازی، تسطیح مسیر و احداث پنج پارکینگ از جمله اقدامات اجراشده در این محور است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهدیشهر با اشاره به اقدامات ایمنی انجام گرفته یادآور شد: ۲۱۰ کیلومتر خط کشی، ساماندهی و ایمن‌سازی چهار تقاطع و نصب ۲۰ تابلوی هشداردهنده در نقاط کوهستانی، پرخطر و برف‌گیر از دیگر اقدامات این طرح بوده است.

اسماعیلی همچنین از پاکسازی رودخانه‌های فصلی و اجرای اقدامات لازم برای هدایت روان‌آب ها خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب و افزایش آمادگی محور در برابر شرایط جوی نامساعد انجام شده است.

وی تأکید کرد: نگهداری مستمر راه‌ها، رفع نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی محورهای کوهستانی با هدف حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای و آماده‌سازی مسیر برای فصل سرما ادامه دارد.