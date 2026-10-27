به گزارش خبرنگار مهر، سید خدادوست موسوی عصر سه شنبه در نشست ستاد ساماندهی کودکان کار و متکدیان استان، بر ضرورت اجرای دقیق وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای مقابله با این آسیب اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قوانین، آیین‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های موجود، وظایف دستگاه‌های اجرایی را در این زمینه مشخص کرده است، افزود: همه نهادهای مسئول باید به تعهدات و وظایف قانونی خود عمل کنند تا روند ساماندهی کودکان کار و متکدیان با هماهنگی و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آغاز روند جمع‌آوری کودکان کار، یکی از چالش‌های موجود را حضور نیافتن نمایندگان برخی دستگاه‌ها در جلسات تخصصی عنوان کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی دفتر معاونت سیاسی استانداری شد.

موسوی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: صداوسیما، رسانه‌های جمعی و فضای مجازی ظرفیت مهمی برای آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به پدیده کودکان کار و تکدی‌گری دارند و باید از این ظرفیت‌ها به‌صورت هدفمند استفاده شود.

وی با بیان اینکه جمع‌آوری افراد به‌تنهایی نمی‌تواند به حل پایدار این معضل منجر شود، تصریح کرد: ساماندهی مؤثر زمانی محقق می‌شود که در کنار اقدامات اجرایی، برنامه‌های توانمندسازی، مهارت‌آموزی و حمایت از اشتغال نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: استفاده از ظرفیت تسهیلات اشتغال‌زایی و فراهم کردن زمینه کسب مهارت و درآمد پایدار برای افراد و خانواده‌های آنان، می‌تواند از بازگشت مجدد به چرخه آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

موسوی با اشاره به ظرفیت دستگاه‌های حمایتی و خدماتی استان گفت: بهزیستی و کمیته امداد برای ارائه آموزش‌های مهارتی و تسهیلات اشتغال‌زایی اعلام آمادگی کرده‌اند و دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال احمر نیز آمادگی خود را برای ارائه حمایت‌های درمانی اعلام کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و پیگیری بلندمدت است، افزود: برخلاف برخی پروژه‌های عمرانی که در مدت مشخصی به نتیجه می‌رسند، مقابله با آسیب‌های اجتماعی فرآیندی زمان‌بر است و بدون همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، دستیابی به نتایج پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان بر ضرورت معرفی نمایندگان ثابت از سوی دستگاه‌های عضو ستاد، پیگیری اجرای مصوبات جلسات و انجام مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های قضایی، انتظامی و حمایتی تأکید کرد و خواستار تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول برای ساماندهی کودکان کار و متکدیان در استان شد.