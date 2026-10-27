به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده ظهر امروز سه شنبه در مراسم استقبال از ورزشکاران خوزستانی در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در جمع خبرنگاران بیان کرد: خوزستان در عرصه ورزش ظرفیت های مختلف دارد که شاهد هستیم هر چندگاهی ورزشکاران استان مدال هایی را کسب می کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به رقابت های پاراآسیایی ناگویا گفت: ورزشکاران خوزستانی در این رقابت ها موفق به کسب مدال های رنگارنگ، طلا، نقره و برنز شدند که به همه آن ها افتخار می کنیم و پشتیبان آن ها هستیم.

استاندار خوزستان ادامه داد: در هر زمینه ای که امکان کمک به این ورزشکاران وجود داشته باشد انجام خواهد شد.

وی گفت: ورزش خوزستان در رشته های مختلف فردی و گروهی حرف برای گفتن دارد. همچنین افراد دارای مشکل جسمانی نیز تلاش کردند با حضور در عرصه ورزش قابلیت های خود را به نمایش بگذارند که به وجود چنین فرزندانی افتخار می کنیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: پاداش ورزشکاران نیز همانگونه که وعده داده شده بود پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خوزستان در این رقابت ها با حضور ۱۰ ورزشکار، ۱۳ مدال شامل پنج مدال طلا، پنج نقره و سه برنز را کسب کرد.