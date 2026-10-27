به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد بعد از ظهر سه شنبه در مراسم انتخاب شهردار مدرسه در بندر کیاشهر، با اشاره به نقش دانش‌آموزان در ساختن شهری سالم و آباد، اظهار کرد: مشارکت و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه، پویا و بانشاط باشد.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه مدرسه محیطی مناسب برای تمرین کار گروهی و مسئولیت‌پذیری است، افزود:برنامه‌هایی مانند انتخاب شهردار مدرسه به دانش‌آموزان کمک می‌کند با مشارکت اجتماعی و توجه به نیازهای جمعی آشنا شوند.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در فرهنگ‌سازی گفت:دانش آموزان می‌توانند با آموختن و ترویج رفتارهایی مانند رعایت نظم، توجه به ایمنی و حفظ محیط‌زیست، در بهبود فضای مدرسه و جامعه اثرگذار باشند.

حیدری‌ نژاد با بیان اینکه در هفته پدافند غیرعامل باید بر آموزش و آمادگی در برابر تهدیدها تأکید شود، تصریح کرد:آگاهی‌بخشی و همراهی خانواده‌ها، مدارس و مسئولان می‌تواند به افزایش آمادگی جامعه و پرورش نسلی مسئولیت پذیر کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ فضای سبز و مدیریت پسماند گفت: تفکیک زباله از مبدأ اقدامی مؤثر است، اما مهم‌تر از آن باید با اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از تولید پسماندهای غیرضروری، میزان زباله را کاهش داد. آموزش و مشارکت دانش‌آموزان در این زمینه می‌تواند به پاکیزگی مدرسه و شکل‌گیری شهری سالم‌تر کمک کند.