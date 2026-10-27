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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

حیدری نژاد: دانش‌آموزان در ساختن شهری سالم و آباد نقش‌آفرینی می‌کنند

حیدری نژاد: دانش‌آموزان در ساختن شهری سالم و آباد نقش‌آفرینی می‌کنند

بندرکیاشهر- فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اهمیت مشارکت دانش‌آموزان در امور اجتماعی گفت: دانش‌آموزان با مسئولیت‌ پذیری و حضور فعال، در ساختن شهری سالم و آباد نقش‌ آفرینی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد بعد از ظهر سه شنبه در مراسم انتخاب شهردار مدرسه در بندر کیاشهر، با اشاره به نقش دانش‌آموزان در ساختن شهری سالم و آباد، اظهار کرد: مشارکت و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه، پویا و بانشاط باشد.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه مدرسه محیطی مناسب برای تمرین کار گروهی و مسئولیت‌پذیری است، افزود:برنامه‌هایی مانند انتخاب شهردار مدرسه به دانش‌آموزان کمک می‌کند با مشارکت اجتماعی و توجه به نیازهای جمعی آشنا شوند.

حیدری نژاد: دانش‌آموزان در ساختن شهری سالم و آباد نقش‌آفرینی می‌کنند

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در فرهنگ‌سازی گفت:دانش آموزان می‌توانند با آموختن و ترویج رفتارهایی مانند رعایت نظم، توجه به ایمنی و حفظ محیط‌زیست، در بهبود فضای مدرسه و جامعه اثرگذار باشند.

حیدری‌ نژاد با بیان اینکه در هفته پدافند غیرعامل باید بر آموزش و آمادگی در برابر تهدیدها تأکید شود، تصریح کرد:آگاهی‌بخشی و همراهی خانواده‌ها، مدارس و مسئولان می‌تواند به افزایش آمادگی جامعه و پرورش نسلی مسئولیت پذیر کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ فضای سبز و مدیریت پسماند گفت: تفکیک زباله از مبدأ اقدامی مؤثر است، اما مهم‌تر از آن باید با اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از تولید پسماندهای غیرضروری، میزان زباله را کاهش داد. آموزش و مشارکت دانش‌آموزان در این زمینه می‌تواند به پاکیزگی مدرسه و شکل‌گیری شهری سالم‌تر کمک کند.

کد مطلب 6991676

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