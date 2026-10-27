تصادف میان پراید و کامیون در جاده ساوه همدان سه کشته برجای گذاشت

حمید ابره‌دری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۱۸ دقیقه امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف میان یک دستگاه خودروی پراید و کامیون در جاده قدیم همدان، نرسیده به منطقه قیطانیه، به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، یک تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام و اقدامات لازم جهت ارزیابی وضعیت سرنشینان و بررسی شرایط حادثه انجام گرفت.

رئیس مرکز فوریت‌های دانشکده علوم پزشکی ساوه با تأکید بر شدت برخورد، بیان کرد: متأسفانه در پی این تصادف، هر سه سرنشین خودروی پراید جان خود را از دست دادند.

ابره‌دری گفت: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع این حادثه و هویت جان‌باختگان تاکنون مشخص نشده است.