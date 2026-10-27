به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمد جواد جلیلی در آیین معرفی علیرضا یاسینی به‌عنوان مدیریت جدید اداره برق شهرستان زارچ، بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، جذب سرمایه‌گذار و همکاری صنایع برای کاهش ناترازی برق تأکید کرد.

وی همچنین بهینه‌سازی روشنایی معابر و جایگزینی چراغ‌های موجود با چراغ‌های کم‌مصرف LED را از اقدامات ضروری برای مدیریت مصرف برق دانست.

جلیلی ضمن قدردانی از خدمات مرتضی احمدی‌نژاد، مدیر پیشین برق زارچ، بر تداوم اقدامات مؤثر و تعامل مدیر جدید با صنایع و مسئولان شهرستان برای ارتقای خدمات‌رسانی تأکید کرد.

در این آیین، علیرضا یاسینی به‌صورت رسمی به‌عنوان مدیر برق شهرستان زارچ معرفی شد.