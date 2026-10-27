به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و پروژه‌ها و طرح‌های افتتاح شده در هفته دولت و طرح‌های مهمی که عملیات اجرایی آنها در آن بازه زمانی آغاز شده، بر ضرورت حمایت بیشتر دولت از پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری در استان تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه نخست استان بوشهر در حوزه سرمایه‌گذاری طی دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت امسال خاطر نشان کرد: این مهم نشان دهنده ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان و زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و سرمایه‌گذاری است.

استاندار بوشهر ضمن برشمردن پروژه‌های مهم عمرانی خواستار تخصیص اعتبارات بیشتر برای تسریع در تکمیل این پروژه‌های مهم بویژه طرح‌های راه‌سازی و بزرگراهی، احداث و تکمیل سدها، بیمارستان‌ها، مدارس و پروژه‌های آب و فاضلاب شد و بر ضرورت حمایت‌های مؤثرتر دولت از اجرای این طرح‌ها تاکید کرد.

زارع همچنین با اشاره به بازسازی مجتمع های پالایشگاهی پارس جنوبی و پتروشیمی‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ یادآور شد: به منظور تامین گاز مورد نیاز مردم، اقدامات در زمینه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در حال انجام است که امیدوارم با حمایت دولت، شاهد تسریع در تکمیل این طرح‌ها باشیم.

وی در ادامه، ‌حمایت از بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی را از الزامات توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برشمرد و خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران استان شد.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان در زمینه اقتصاد دریامحور، بنادر، شیلات و آبزی‌پروری، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را زمینه‌ساز افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم دانست.

زارع همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده و روند راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوشهر، ارائه و با اشاره به ظرفیت‌ این منطقه در تولید، تجارت، صادرات و گردشگری و ایجاد اشتغال، ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت وفاق ملی و تسریع تکمیل زیرساخت‌ها، شاهد سرمایه‌گذاری‌های موثر و مهمی در منطقه باشیم.

در پایان این دیدار، استاندار بوشهر از دکتر عارف برای سفر به استان دعوت کرد تا در فرصتی مناسب از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های در دست اجرا و مسائل و مطالبات مردم استان قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور، نیز ضمن تشکر از تلاش‌های استاندار بوشهر در راستای تقویت انسجام، همگرایی و وحدت میان مجموعه مدیریتی استان، از اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده تقدیر کرد.

محمدرضا عارف همچنین دستور پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده از سوی استاندار بوشهر را صادر کرد و برای سفر به استان بوشهر قول مساعد داد.