به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، در قسمت جدید برنامه «از خونه شروع کن» روایت زندگی پرفراز و نشیب ناهید خمی و فاطمه یوسفیان با محوریت هنر قالی‌بافی دنبال می‌شود. ناهید خمی که از راهبران نمونه کشور در این حوزه به شمار می‌رود با آموزش رایگان این هنر به بیش از ۲ هزار نفر، توانسته است برای ۵۰۰ نفر در مناطق مختلف فیروزکوه و اطراف آن اشتغال ایجاد کند.

همچنین داستان فاطمه یوسفیان از شاگردان موفق ناهید خمی، روایت می‌شود که با شروع فعالیت در منزل خود، اکنون به عنوان مربی قالی‌بافی مشغول به کار است. در این قسمت، فاطمه کریم‌وند کارشناس کسب‌وکار و کمیل رودی مربی کسب‌وکار با ارائه راهکارهای تخصصی، مسیر توسعه کسب‌وکار و عبور از چالش‌های پیش‌روی این ۲ بانوی کارآفرین را بررسی می‌کنند.

هدف از ساخت برنامه «از خونه شروع کن» حمایت از مشاغل خانگی است که به عنوان کسب و کارهای کوچک، در جهت ایجاد درآمد خانواده ها، نقش مهمی ایفا می کنند. این برنامه کاری از گروه خانواده شبکه دو سیما با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) است و پنجشنبه و جمعه هر هفته حوالی ساعت ۱۹:۱۵ با اجرای شاهین جمشیدی، تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و مدیریت هماهنگی آزاده بهرامی، پخش می‌شود.