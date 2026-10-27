خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کاروان «روایت مقاومت» با حضور جمعی از چهره‌های شناخته‌شده فرهنگی، رسانه‌ای، مذهبی و اجتماعی کشور، سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ وارد استان سیستان و بلوچستان شد؛ این کاروان در جریان حضور خود در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی، دیدار با مردم و معتمدان، بازدید از مراکز علمی و درمانی و حضور در بازارها و مناطق مرزی، به روایت ظرفیت‌ها، پیشرفت‌ها و جلوه‌های همبستگی مردم این خطه از ایران پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان، حسین یکتا، وحید یامین‌پور، راحله امینیان، جواد قارایی، ایمان قیاسی، نجم‌الدین شریعتی، پیمان طالبی و سیدحسین حسینی و.... از جمله چهره‌های حاضر در این کاروان بودند که در قالب برنامه‌های مختلف، از نزدیک با بخش‌هایی از زندگی اجتماعی، فرهنگی و علمی مردم سیستان و بلوچستان آشنا شدند.

محور اصلی این سفر، بازنمایی واقعیت‌های سیستان و بلوچستان، معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده استان و نمایش امنیت، نشاط اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم شیعه و سنی در کنار یکدیگر بوده است.

جلوه‌های وحدت و همدلی در برنامه‌های قرآنی

یکی از بخش‌های مهم برنامه‌های کاروان روایت مقاومت، برگزاری محافل قرآنی با حضور قاریان و داوران کشوری در تجمعات شبانه مردم بود.

این برنامه‌ در ایرانشهر و زاهدان برگزار شد و حضور مردم در کنار چهره‌های قرآنی کشور، فرصتی برای نمایش جایگاه قرآن در تقویت وحدت، همدلی و پیوندهای اجتماعی مردم استان فراهم کرد.

همچنین تیم برنامه تلویزیونی «محفل» در کنار دیگر اعضای کاروان، با حضور در نقطه صفر مرزی، با مرزبانان دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار صمیمانه، روایت نقش نیروهای مرزبانی در حفاظت از مرزهای کشور و تأکید بر پیوند میان امنیت، آرامش اجتماعی و مشارکت مردم بود.

حسین یکتا نیز با حضور در مسجد امام حسین(ع) زاهدان، ضمن دیدار با مردم و اهل سنت منطقه، از شهید مولوی ریگی به‌عنوان خادم مردم و قرآن یاد کرد؛ روایتی که بر اهمیت خدمت به مردم، جایگاه شخصیت‌های مذهبی و نقش مشترک باورهای دینی در تقویت همبستگی اجتماعی تأکید داشت.

روایت ظرفیت‌های پزشکی و علمی سیستان و بلوچستان

بخش دیگری از برنامه‌های کاروان به معرفی توانمندی‌های علمی و درمانی سیستان و بلوچستان اختصاص داشت.

پیمان طالبی و حسین یکتا از بیمارستان چشم‌پزشکی الزهرا(س) زاهدان بازدید کردند و در جریان این بازدیدها، ظرفیت‌های پزشکی و خدمات درمانی استان مورد توجه قرار گرفت؛ بیمارستان تخصصی چشم پزشکی الزهرا زاهدان قطب چشم پزشکی ایران است.

راحله امینیان نیز با روایت پیشرفت‌های پزشکی سیستان و بلوچستان، این استان را دارای ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه درمان معرفی کرد و بر جایگاه آن در عرصه پزشکی تأکید داشت.

پیمان طالبی همچنین با حضور در چهارراه رسولی زاهدان، با مردم و کسبه گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان فضای زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی این منطقه قرار گرفت.

حسین یکتا در ادامه برنامه‌های خود از پارک علم و فناوری زاهدان بازدید کرد؛ بازدیدی که با هدف معرفی ظرفیت‌های علمی، فناوری و نوآورانه سیستان و بلوچستان انجام شد و فرصتی برای توجه به توانمندی‌های جوانان و فعالان علمی منطقه فراهم آورد.

بازارهای زاهدان؛ روایت زندگی، فرهنگ و هویت بومی

چهارراه رسولی و بازارهای زاهدان نیز از جمله محورهای حضور اعضای کاروان روایت مقاومت بودند. راحله امینیان با حضور در بازار چهارراه رسولی، به روایت فضای اجتماعی و فرهنگی این محدوده پرداخت.

جواد قارایی نیز از راسته عطارها، چهارراه رسولی و بازار خوراک و اغذیه زاهدان بازدید کرد و به معرفی بخش‌هایی از زندگی روزمره، مشاغل سنتی و فرهنگ بومی مردم منطقه پرداخت.

تیم برنامه «سرآشپز» نیز با حضور در میان مردم زاهدان، ضمن گفت‌وگو و تعامل با شهروندان، مهمان سفره و غذاهای بلوچی مردم این شهر شد. این برنامه‌ها در کنار بازدیدهای میدانی، فرصتی برای معرفی تنوع فرهنگی، خوراک بومی و مهمان‌نوازی مردم سیستان و بلوچستان فراهم کرد.

ایمان قیاسی نیز با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و پوشش خاص مردم استان، به معرفی فرهنگ و هویت بومی جنوب شرق ایران پرداخت و سیستان و بلوچستان را «نگین ایران» توصیف کرد.

دکتر کردافشاری هم با اشاره به توانمندی‌های منطقه، بر ظرفیت بالای سیستان و بلوچستان در حوزه طب سنتی تأکید کرد و گفت: ظرفیت طب سنتی سیستان و بلوچستان فراتر از حد انتظار است.

حضور در میان مردم و معرفی نشاط اجتماعی استان

برگزاری مسابقات «ال کلاسیکو» در محله کریم‌آباد زاهدان با حضور مجریان کشوری و پخش زنده از شبکه سه سیما، از دیگر رویدادهای این سفر بود.

این برنامه با حضور در فضای محلی شهر، فرصتی برای بازتاب نشاط اجتماعی و ارتباط مستقیم چهره‌های رسانه‌ای با مردم فراهم کرد.

همچنین برنامه «مل‌مل» در شهرهای زابل و زهک اجرا شد و برنامه «سمت خدا» با حضور نجم‌الدین شریعتی و حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در زابل و میان عموم مردم برگزار شد.

دیدار حسن یکتا با معتمدان زاهدان و گفت‌وگو با چهره‌های مورد اعتماد محلی نیز از دیگر برنامه‌های کاروان در مسیر تعامل با اقشار مختلف جامعه بود.

حضور کاروان روایت مقاومت در سیستان و بلوچستان، مجموعه‌ای از برنامه‌های رسانه‌ای، فرهنگی، قرآنی و اجتماعی را دربر گرفت که محور مشترک آن‌ها معرفی ظرفیت‌های استان، بازتاب زندگی روزمره مردم و تأکید بر همبستگی ملی بود.

این کاروان روایت و تصویر واقعی و صحیح از سیستان و بلوچستان به نمایش گذاشت که در آن، تنوع فرهنگی و مذهبی، پیشرفت‌های علمی و پزشکی، فعالیت‌های اقتصادی و حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی، در کنار امنیت و همدلی، بخش مهمی از هویت این منطقه را تشکیل می‌دهد.

برگزاری این قبیل ویژه برنامه ها در سیستان و بلوچستان علاوه بر ایجاد شادی و نشاط در میان مردم استان باعث برهم خوردن خیالات دشمنان و سو استفاده رسانه های معاند از مردم این استان می‌شود؛ مردمی که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی همیشه در معرض سیاه نمایی رسانه های معاند قرار داشته اند.