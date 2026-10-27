به گزارش خبرنگار مهر، حسین انجم شعاع، پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان که به میزبانی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرجان برگزار شد با اشاره به سه رویداد تاریخی ۱۳ آبان، این روز را نماد مبارزه با استبداد و استکبار، ایستادگی ملت ایران و تأکید بر استقلال کشور دانست.



وی با تشریح مناسبت‌های تاریخی ۱۳ آبان اظهار داشت: این روز به دلیل وقوع سه رویداد مهم در تاریخ معاصر ایران، جایگاه ویژه‌ای در تقویم ملی دارد، تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در جریان اعتراضات ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، سه رویدادی هستند که هر یک نقشی مهم در شکل‌گیری و تداوم مسیر انقلاب اسلامی داشته‌اند.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان افزود: تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در پی مبارزات ایشان علیه استبداد و سلطه بیگانگان، نقطه‌ای مهم در روند مبارزات انقلابی مردم ایران بود، همچنین در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، دانش‌آموزان و دانشجویانی که در دانشگاه تهران علیه رژیم پهلوی تجمع کرده بودند، هدف حمله نیروهای رژیم قرار گرفتند و شهادت شماری از دانش‌آموزان، موجب شد این روز به نام روز دانش‌آموز شناخته شود.



انجم شعاع، با اشاره به رویداد ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و تسخیر سفارت آمریکا گفت: این واقعه که امام خمینی(ره) از آن با عنوان «انقلاب دوم» یاد کردند، از رویدادهای مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود و در تاریخ روابط ایران و آمریکا تأثیر ماندگاری برجای گذاشت.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان با تأکید بر اهمیت استقلال به‌عنوان یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی تصریح کرد: پیش از انقلاب، ایران به‌شدت تحت تأثیر قدرت‌های خارجی قرار داشت و بسیاری از تصمیم‌های مهم کشور با دخالت و نفوذ بیگانگان همراه بود؛ اما انقلاب اسلامی با تأکید بر حق تعیین سرنوشت، زمینه استقلال سیاسی کشور و تصمیم‌گیری بر اساس منافع ملی و ارزش‌های دینی را فراهم کرد.



انجم شعاع ، گفت: استقلال به این معناست که یک ملت بتواند درباره آینده و سرنوشت خود تصمیم بگیرد و تحت فشار و اراده قدرت‌های خارجی نباشد. از این منظر، استقلال سیاسی یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی به شمار می‌رود که حفظ آن نیازمند آگاهی، بصیرت، انسجام ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب است.



وی با اشاره به استمرار انقلاب اسلامی در طول دهه‌های گذشته خاطرنشان کرد: ملت ایران با وجود دشواری‌ها و فشارهای گوناگون، مسیر خود را با تکیه بر رهبری امام خمینی(ره)، رهبری مقام معظم رهبری و همراهی مردم ادامه داده است و بازخوانی حوادث ۱۳ آبان نیز فرصتی برای شناخت بهتر تاریخ انقلاب، تبیین مفهوم استقلال و انتقال ارزش‌های ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری به نسل جوان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان بر ضرورت هم افزایی بیشتر تمامی دستگاه ها در برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۵ تاکید کرد و گفت: در مراسم امسال ۱۳ آبان یاد شهدای مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب به طور ویژه گرامی داشته شود.