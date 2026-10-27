به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسن‌نتاج ظهر سه شنبه در بازدید از بیمارستان در حال احداث هزار تختخوابی قم، با قدردانی از دست‌اندرکاران این طرح اظهار کرد: احداث چنین مجموعه‌ای با ظرفیت گسترده درمانی، اقدامی بزرگ است که تحقق آن به اراده جدی، برنامه‌ریزی و حضور سرمایه‌گذاران توانمند نیاز دارد.



نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره این پروژه افزود: در جلسات متعددی با مسئولان و عوامل نظارتی، روند اجرای طرح و مسائل مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که این پروژه با جدیت در حال پیشرفت است.



وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های درمانی کشور متناسب با شأن و ظرفیت ملت ایران اهمیت دارد، گفت: حضور بخش خصوصی در اجرای طرح‌های بزرگ سلامت می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری مجموعه‌های درمانی پیشرفته‌تر شود و انتظار می‌رود با افزایش آگاهی عمومی از ابعاد این سرمایه‌گذاری، حمایت‌ها و مشارکت‌ها نیز گسترش یابد.



حسن‌نتاج ادامه داد: بازدید از این مجموعه با هدف آشنایی نزدیک‌تر با روند اجرا، بررسی مسائل موجود و طرح پرسش‌های مرتبط انجام شده است تا موضوعات مورد نیاز در جلسات نظارتی نیز مطرح و پاسخ‌های لازم دریافت شود و بتوان اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار افکار عمومی قرار داد.



وی با قدردانی از مجموعه عوامل اجرایی و سرمایه‌گذاران این طرح تصریح کرد: اجرای بیمارستانی با این ظرفیت، نشان‌دهنده شکل‌گیری اراده‌ای جدی برای توسعه خدمات درمانی است و باید از چنین اقداماتی حمایت کرد تا زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه فراهم شود.



نظارت باید به تسریع اجرای پروژه‌ها کمک کند



عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های نظارتی با طرح‌های عمرانی و درمانی بیان کرد: نظارت نباید به عاملی برای توقف یا کند شدن روند اجرای پروژه‌ها تبدیل شود، بلکه باید ضمن جلوگیری از تخلفات احتمالی، مسیر فعالیت‌های قانونی را هموار کند و موجب تسریع در انجام کارها شود.



وی افزود: اگر پروژه‌ای در چارچوب قانون پیش می‌رود، دستگاه‌های نظارتی باید با بررسی دقیق مسائل و رفع موانع موجود، زمینه پیشرفت سریع‌تر آن را فراهم کنند تا زمان اجرای طرح‌ها بی‌دلیل افزایش پیدا نکند.



حسن‌نتاج با اشاره به نقش منابع مالی در پیشبرد پروژه‌های بزرگ اظهار کرد: طرح‌هایی که با اعتبارات دولتی اجرا می‌شوند، ممکن است با محدودیت‌های بودجه‌ای، کمبود منابع و آثار تورم مواجه شوند، اما در پروژه‌های بخش خصوصی، در صورت تأمین منابع و اعتبار مورد نیاز، امکان مدیریت بهتر روند اجرا وجود دارد.



وی با اشاره به روند پیشرفت بیمارستان هزار تختخوابی قم گفت: این مجموعه طی چهار تا پنج سال به مرحله کنونی رسیده و عملیات اجرایی آن با استفاده از مصالح و مواد اولیه مناسب در حال انجام است.



نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حمایت از این پروژه و کمک به رفع موانع اجرایی آن باید در دستور کار قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته هرچه زودتر به نتیجه برسد و مردم بتوانند از ظرفیت‌های درمانی این مجموعه بهره‌مند شوند.



گردشگری سلامت را به رقبا واگذار کرده‌ایم



حسن‌نتاج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه آموزش پزشکی و درمان گفت: پس از انقلاب اسلامی، توسعه آموزش پزشکی در کشور دستاوردهای مهمی به همراه داشته و ایران توانسته است شمار قابل توجهی از پزشکان متخصص و توانمند را تربیت کند.



وی با اشاره به جایگاه پزشکان ایرانی در عرصه بین‌المللی افزود: توان علمی و تخصصی پزشکان کشور به اندازه‌ای است که به گفته وی، برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان و دانمارک برای جذب پزشکان ایرانی اقدام می‌کنند و نیروهای پرستاری ایرانی نیز مورد توجه کشورهای دیگر قرار دارند.



عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از ضعف عملکرد کشور در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها اظهار کرد: با وجود برخورداری از توان علمی و نیروی انسانی متخصص، در زمینه گردشگری سلامت به اندازه کافی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم و همین مسئله موجب شده است بخشی از فرصت‌های موجود در اختیار کشورهای رقیب قرار گیرد.



وی ادامه داد: کشورهایی مانند ترکیه و هند در حوزه جذب بیماران خارجی فعالیت می‌کنند و در شرایطی که ایران می‌توانست یکی از مقصدهای اصلی درمان بیماران منطقه باشد، بخشی از این بیماران برای دریافت خدمات پزشکی به کشورهای دیگر مراجعه می‌کنند.



حسن‌نتاج با اشاره به پیامدهای این وضعیت گفت: یکی از مسائل قابل تأمل آن است که در مواردی پزشک ایرانی، بیمار ایرانی را در کشوری ثالث درمان می‌کند، در حالی که با فراهم بودن زیرساخت‌ها و امکانات مناسب، امکان ارائه خدمات درمانی در داخل کشور نیز وجود دارد.



وی تأکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که میان ظرفیت علمی و تخصصی نظام سلامت ایران و توان کشور در جذب بیماران و توسعه گردشگری درمانی فاصله وجود دارد و برای کاهش این فاصله باید اقدامات جدی‌تری انجام شود.



مجلس برای توسعه گردشگری سلامت پیگیری می‌کند



نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای تقویت گردشگری سلامت بیان کرد: حل مشکلات این حوزه به مشارکت دولت، مجلس، بخش خصوصی و مجموعه‌هایی نیاز دارد که برای توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارائه خدمات به بیماران خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند.



وی افزود: در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمیته‌ای با عنوان گردشگری سلامت یا توریسم درمانی تشکیل شده و مسئولیت آن را بر عهده دارد، اما به گفته وی، فعالیت این حوزه و پیگیری‌های مرتبط با آن با موانعی مواجه بوده است.



حسن‌نتاج با اشاره به تأثیر برخی شرایط بر روند فعالیت‌های این بخش اظهار کرد: همه‌گیری کرونا و پس از آن شرایط ناشی از جنگ، از جمله عواملی بوده‌اند که بر عملکرد گردشگری سلامت تأثیر گذاشته‌اند و فرصت‌های موجود در این زمینه به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است.



وی با تأکید بر ضرورت فعال‌تر شدن برنامه‌ریزی‌ها در این بخش گفت: با توجه به توان پزشکی کشور و ظرفیت‌هایی که در حوزه درمان وجود دارد، باید برای رفع موانع، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش توان رقابت با کشورهای منطقه تلاش بیشتری صورت گیرد.



عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با اشاره به اهمیت طرح‌های بزرگ درمانی همچون بیمارستان هزار تختخوابی قم خاطرنشان کرد: توسعه چنین مراکزی می‌تواند در تقویت ظرفیت‌های درمانی کشور نقش داشته باشد و لازم است همه دستگاه‌های مرتبط با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تسریع در اجرای پروژه‌ها، زمینه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را فراهم کنند.