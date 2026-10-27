به گزارش خبرنگار مهر، سعید فدایی بعد از ظهر سه‌شنبه در مراسم انتخاب شهردار مدرسه در بندر کیاشهر، با اشاره به اهمیت آموزش‌های محیط‌زیستی اظهار کرد: آشنایی دانش‌آموزان با شیوه‌های درست مدیریت پسماند می‌تواند به شکل‌گیری عادت‌های مسئولانه از دوران مدرسه کمک کند.

شهردار بندرکیاشهر با بیان اینکه تفکیک زباله از مبدأ یکی از راهکارهای مدیریت پسماند است،افزود: کاهش تولید زباله نیز اهمیت زیادی دارد و با پرهیز از مصرف بی‌رویه و استفاده دوباره از وسایل می‌توان از افزایش پسماند جلوگیری کرد.

فدایی نقش دانش‌آموزان را در انتقال آموخته‌های محیط‌زیستی به خانواده‌ها و دیگر اعضای جامعه مهم دانست و گفت: مشارکت فعال آنان در برنامه‌های مدرسه می‌تواند فرهنگ تفکیک زباله و توجه به پاکیزگی محیط را گسترش دهد.

وی تصریح کرد: همکاری مدرسه، خانواده و مدیریت شهری در آموزش و فرهنگ‌سازی، زمینه‌ساز محیطی پاک‌تر و شهری سالم‌تر است و دانش‌آموزان می‌توانند در تحقق این هدف سهم مؤثری داشته باشند.

آموزش، گامی مهم در مدیریت پسماند است

محمد جانعلی‌پور با بیان اینکه آموزش نقش مهمی در مدیریت پسماند دارد، بر ضرورت گسترش آموزش‌های محیط‌زیستی در مدارس تأکید کرد. وی آشنایی دانش‌آموزان با کاهش تولید زباله و تفکیک پسماند را زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتارهای مسئولانه دانست.

عضو شورای اسلامی شهر بندر کیاشهر با اشاره به نقش دانش‌آموزان در فرهنگ‌سازی افزود: دانش‌آموزان می‌توانند آموخته‌های خود را در خانه و میان اعضای خانواده نیز ترویج کنند و در گسترش فرهنگ حفظ محیط‌زیست سهم داشته باشند.

وی تصریح کرد: همراهی مدارس، خانواده‌ها و مدیریت شهری در آموزش مدیریت پسماند می‌تواند به کاهش زباله و پاکیزگی محیط کمک کند و زمینه داشتن شهری سالم‌تر را فراهم آورد.