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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

باران‌چشمه: یزد برای توسعه کشتی پهلوانی عقب‌ماندگی خود را جبران کند

باران‌چشمه: یزد برای توسعه کشتی پهلوانی عقب‌ماندگی خود را جبران کند

یزد- رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، توسعه کشتی پهلوانی، تربیت مربیان و داوران و پرورش مرشدان نوجوان را از اولویت‌های این رشته در استان یزد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، مهرعلی باران‌چشمه در مجمع عمومی سالیانه هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان، بر ضرورت توجه هم‌زمان به ورزش زورخانه‌ای، کشتی پهلوانی و هنر مرشدی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت یزد در ورزش زورخانه‌ای اظهار کرد: این استان در حوزه کشتی پهلوانی به تلاش بیشتری نیاز دارد و باید با توسعه مسابقات در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، زمینه احیای جایگاه تاریخی خود را فراهم کند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری و شناسایی استعدادها را برای توسعه این رشته ضروری دانست و گفت: تقویت کشتی پهلوانی از برنامه‌های اصلی فدراسیون در سال ۱۴۰۵ است.

باران‌چشمه همچنین با تأکید بر تربیت مرشدان نوجوان، خواستار استفاده از ظرفیت طرح شهید توحیدی و برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای توسعه هنر مرشدی در شهرستان‌های استان شد.

وی توسعه هم‌زمان ورزش زورخانه‌ای، کشتی پهلوانی و هنر مرشدی را لازمه حفظ و گسترش این میراث فرهنگی و ورزشی ایران عنوان کرد.

کد مطلب 6991698

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