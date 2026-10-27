به گزارش خبرنگار مهر نشست ویژه بررسی مسائل و مشکلات انجمن تخصصی رنگ و رزین استان البرز، امروز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با حضور دکتر بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، دکتر محمد انصاری، مدیرکل صمت استان، مهندس مرادنیا، سرپرست دفتر امور اقتصادی استانداری، نمایندگان خانه صمت البرز و اعضای انجمن تخصصی رنگ و رزین، در محل یک واحد صنعتی تولید رنگ در شهرستان فردیس برگزار شد.



رنگ و رزین؛ یکی از زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار البرز



دکتر محمد انصاری، مدیرکل صمت البرز، در این نشست با قدردانی از تلاش صنعتگران در شرایط دشوار اقتصادی، اظهار کرد: فعالان صنعتی با وجود همه محدودیت‌ها، همچنان در مسیر تولید و اشتغال‌آفرینی ایستاده‌اند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.



وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در صنعت رنگ و رزین افزود: البرز با برخورداری از بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی در این حوزه، از قطب‌های مهم کشور به شمار می‌رود و توسعه این صنعت می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ارزش افزوده، تقویت تولید داخلی و تکمیل زنجیره‌های ارزش داشته باشد.



مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های صنعتی



مدیرکل صمت البرز با اشاره به برنامه «سه‌شنبه‌های تشکلی» گفت: این نشست‌ها با هدف شنیدن مستقیم مطالبات فعالان اقتصادی و پیگیری موانع تولید برگزار می‌شود.



انصاری با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی انجمن‌ها افزود: در برخی کمیته‌های تخصصی، از جمله بررسی فنی واردات ماشین‌آلات مستعمل، زمینه مشارکت انجمن‌ها فراهم شده است. همچنین انجمن رنگ و رزین می‌تواند در موضوعات فنی مرتبط با این صنعت، نقش مرجع مشورتی را ایفا کند.



وی حمایت از تولید داخل، توسعه فناوری و تقویت صنایع دانش‌بنیان را از محورهای مهم سیاست‌گذاری صنعتی استان برشمرد و بر ضرورت افزایش توان رقابتی واحدهای تولیدی تأکید کرد.



تأمین سوخت جایگزین؛ ضرورت آمادگی برای زمستان



انصاری با اشاره به احتمال محدودیت گاز در ماه‌های سرد سال، بر ضرورت اقدام فوری واحدهای صنعتی برای ثبت درخواست سوخت جایگزین تأکید کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، پنج میلیون لیتر سهمیه سوخت جایگزین به استان البرز اختصاص یافته و درخواست افزایش این سهمیه نیز مطرح شده است.



وی با اشاره به تسهیل فرآیند دریافت سوخت جایگزین با پیگیری استاندار البرز، از واحدهای تولیدی خواست در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند تا استمرار فعالیت خطوط تولید در شرایط محدودیت انرژی با مشکل مواجه نشود.



تسهیل تأمین ارز و مواد اولیه؛ اولویت حمایت از تولید



مدیرکل صمت البرز، تأمین نقدینگی، ارز و مواد اولیه را از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی دانست و بر ضرورت پیگیری مشکلات ارزی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود تأکید کرد.



وی افزود: تولیدکنندگان باید وضعیت سهمیه ارزی و امکان ثبت سفارش خود را بررسی کنند و از ظرفیت‌های قابل استفاده برای تأمین ارز از محل منابع خود و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران بهره بگیرند.



انصاری همچنین با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان، بر ضرورت استفاده واحدهای تولیدی از ظرفیت‌های تأمین مالی و تسهیلات حمایتی تأکید کرد.



پیگیری مطالبات صنعتگران تا حصول نتیجه



در این نشست، اعضای انجمن تخصصی رنگ و رزین استان البرز نیز مسائل و مطالبات خود را در حوزه‌های تأمین مواد اولیه، ارز، انرژی، توسعه واحدهای تولیدی و حمایت از ساخت داخل مطرح کردند.



برگزاری این نشست در چارچوب برنامه «سه‌شنبه‌های تشکلی»، گامی در راستای تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی، شناسایی موانع تولید و پیگیری راهکارهای عملی برای توسعه صنایع استان است؛ مسیری که اداره‌کل صمت البرز با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی، برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال دنبال می‌کند.