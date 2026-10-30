جهانبخش دانشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت فرایند اجرایی «ردا کارت» دانشجویی اظهار کرد: نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری این طرح قرار است برگزار شود و در همین جلسه از نرم‌افزار مربوطه رونمایی خواهد شد. برنامه‌ریزی‌ها با هدف سرعت بخشیدن به اجرای طرح و فراهم کردن امکان استفاده دانشجویان از آن در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس نقشه راه کوتاهی که برای این طرح طراحی شده است، تلاش می‌کنیم اجرای آن را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله پیش ببریم.زمان آغاز مرحله نخست به همکاری مجموعه‌های همراه طرح، یعنی بانک طرف تعهد و اپراتور تلفن همراه ، بستگی دارد و در جلسه شورای سیاست‌گذاری، میزان آمادگی این دو مجموعه بررسی خواهد شد.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به ترکیب شورای سیاست‌گذاری این طرح گفت: در این جلسه، نمایندگان صندوق رفاه دانشجویان نیز حضور دارند و ریاست جلسه بر عهده رئیس سازمان امور دانشجویان است. امیدواریم بتوانیم به نتیجه‌ای مشخص درباره این موضوع برسیم.

دانشیان ادامه داد: جلسه کارگروه‌هایی با حضور معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها برگزار شد که چهار گروه در جریان آن به نتایجی دست یافتند. این نتایج نیز در جلسه شورای سیاست‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای تدریجی طرح «ردا کارت» در خصوص اینکه اجرای طرح آیا به ترم جاری خواهد رسید یا خیر تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که این طرح قطعا به این ترم برسد، و به‌صورت مرحله‌ای اجرا شود و در هر مرحله، بازخوردهای لازم را دریافت کنیم. هر کاری در زمان اجرا ممکن است با مشکلاتی مواجه شود؛ بنابراین بهتر است پس از در اختیار قرار گرفتن نرم‌افزار برای کارشناسان و آغاز فرایند اجرایی، پایش اولیه و مقدماتی انجام شود.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: هدف این است که مشکلات احتمالی در مراحل نخست شناسایی و بررسی شوند و سپس طرح در چند مرحله گسترش پیدا کند تا در نهایت امکان توسعه آن و بهره‌مندی دانشجویان فراهم شود.

براساس این گزارش، سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان پیش از این عنوان کرده بود در مرحله نخست، این طرح در ۲۰ دانشگاه کشور به صورت پایلوت اجرا می‌شود و در ادامه برای دانشجویان تمامی دانشگاه‌های کشور توسعه خواهد یافت.

وی درباره جزئیات طرح «ردا کارت» دانشجویی اظهار کرده بود: بررسی و طراحی این طرح از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در این زمینه، مطالعات کارشناسی گسترده‌ای با همکاری سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان، یکی از بانک‌ها و همراه اول انجام گرفته است و با توافق میان این مجموعه‌ها، بانک طرف تعهد برای هر دانشجو ۶ میلیون تومان اعتبار نقدی در نظر گرفته و همچنین برای دانشجویانی که دارای سیم‌کارت همراه اول هستند، تا سقف ۲۰ میلیون تومان اعتبار خدماتی پیش‌بینی شده و دانشجویان می‌توانند از اعتبار در نظر گرفته‌شده برای دریافت خدمات رفاهی، ورزشی، تفریحی و حتی درمانی از مجموعه‌هایی که با سامانه‌های مربوط به همراه اول طرف قرارداد هستند، استفاده کنند.