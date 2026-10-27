به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، علیرضا رضایی، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ این شرکت از آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه، احداث و ارتقای شبکه روشنایی معابر با اعتبار بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهبود زیرساخت‌های روشنایی و ارتقای شرایط تردد شهروندان در محدوده تحت پوشش منطقه برق بهمن آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن زیرساخت‌های شهری افزود: اجرای این طرح در راستای ارتقای امنیت و رفاه عمومی، بهبود کیفیت روشنایی معابر و فراهم‌سازی دسترسی شهروندان به روشنایی استاندارد و پایدار در معابر اصلی و فرعی انجام می‌شود.

در همین راستا، مهدی رسولی، مدیر منطقه برق بهمن، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، تسهیل تردد در ساعات شب، رفع نقاط تاریک و حادثه‌خیز شناسایی‌شده و کاهش احتمال وقوع تصادفات را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و فناوری‌های نوین روشنایی، از جمله چراغ‌های LED، با هدف مدیریت بهینه انرژی و افزایش بهره‌وری شبکه مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر منطقه برق بهمن با تشریح جزئیات عملیات اجرایی گفت: در چارچوب این طرح، ۲۵ دستگاه ترانسفورماتور توزیع هوایی، ۹۰۰ اصله پایه چراغ روشنایی و ۲۵ کیلومتر شبکه کابلی زمینی و هوایی، به همراه تعدادی تابلو برق و تجهیزات سیستم کنترل روشنایی، نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

رسولی در پایان تأکید کرد: رعایت استانداردهای ملی روشنایی معابر و انطباق تجهیزات و عملیات اجرایی با الزامات فنی و ایمنی از محورهای اصلی اجرای این طرح است که با همکاری مجموعه مدیریت شهری منطقه ۱۹ تهران و تلاش نیروهای عملیاتی منطقه برق بهمن دنبال می‌شود.

بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، این طرح در محله‌های خلازیر و شهرک احمدیه و با اجرای منطقه برق بهمن در حال اجراست.