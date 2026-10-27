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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

جشنواره‌های قرآنی و رضوی پیوند میان مفاهیم دینی و هنر را دنبال می‌کنند

جشنواره‌های قرآنی و رضوی پیوند میان مفاهیم دینی و هنر را دنبال می‌کنند

آستانه اشرفیه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به مشارکت گسترده در هفدهمین جشنواره دوسالانه رضوی گفت: جشنواره‌های قرآنی و رضوی پیوند میان مفاهیم دینی و هنر را دنبال می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر سعید طاهری عصر سه شنبه در آئین هفدهمین اختتامیه جشنواره دوسالانه رضوی در آستانه اشرفیه در این مراسم، ضمن تسلیت ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، تاریخی و مذهبی شهرستان اظهار کرد:، برگزاری مراسم در آستان مقدس سلطان سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه زمینه‌ای برای توجه به این ظرفیت‌ها است .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه قرآن کریم سرشار از مفاهیم و ارزش‌های الهی، انسانی و اخلاقی است، افزود:جشنواره آیات می‌کوشد میان این مفاهیم و هنر پیوند برقرار کند.به‌ویژه در حوزه هنر نمایش و در قالب تئاتر و فیلم که رویکرد مشابهی در جشنواره امام رضا(ع) نیز دنبال می‌شود.

مشارکت گسترده هنرمندان در جشنواره‌های آیات و رضوی

طاهری با اشاره به حضور ۱۱۵ شرکت‌کننده با ۱۲۳ اثر از ۲۷ استان کشور در جشنواره رضوی، مشارکت هنرمندان را بسیار خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: چهارمین جشنواره فیلم‌نامه‌نویسی و نمایشنامه‌نویسی آیات، در چارچوب برنامه‌های یازدهمین دوره منظومه جشنواره ملی آیات، است .

وی با بیان اینکه ۲۰۷ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره آیات رسیده است ، اظهار کرد:بخش‌هایی از آثار داستانی و نمایش خیابانی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ضمن تقدیر از استاد نصرالله قادری، داور بخش حرفه‌ای جشنواره رضوی، و دیگر داوران و دست‌اندرکاران دبیرخانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری رشت، مسئولان شهرستان و دیگر نهادها و همراهان فرهنگی برای همکاری و مساعدت در برگزاری جشنواره‌ها و آیین اختتامیه تشکر کرد.

کد مطلب 6991710

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