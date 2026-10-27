به گزارش خبرنگار مهر سعید طاهری عصر سه شنبه در آئین هفدهمین اختتامیه جشنواره دوسالانه رضوی در آستانه اشرفیه در این مراسم، ضمن تسلیت ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، تاریخی و مذهبی شهرستان اظهار کرد:، برگزاری مراسم در آستان مقدس سلطان سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه زمینه‌ای برای توجه به این ظرفیت‌ها است .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه قرآن کریم سرشار از مفاهیم و ارزش‌های الهی، انسانی و اخلاقی است، افزود:جشنواره آیات می‌کوشد میان این مفاهیم و هنر پیوند برقرار کند.به‌ویژه در حوزه هنر نمایش و در قالب تئاتر و فیلم که رویکرد مشابهی در جشنواره امام رضا(ع) نیز دنبال می‌شود.

مشارکت گسترده هنرمندان در جشنواره‌های آیات و رضوی

طاهری با اشاره به حضور ۱۱۵ شرکت‌کننده با ۱۲۳ اثر از ۲۷ استان کشور در جشنواره رضوی، مشارکت هنرمندان را بسیار خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: چهارمین جشنواره فیلم‌نامه‌نویسی و نمایشنامه‌نویسی آیات، در چارچوب برنامه‌های یازدهمین دوره منظومه جشنواره ملی آیات، است .

وی با بیان اینکه ۲۰۷ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره آیات رسیده است ، اظهار کرد:بخش‌هایی از آثار داستانی و نمایش خیابانی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ضمن تقدیر از استاد نصرالله قادری، داور بخش حرفه‌ای جشنواره رضوی، و دیگر داوران و دست‌اندرکاران دبیرخانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری رشت، مسئولان شهرستان و دیگر نهادها و همراهان فرهنگی برای همکاری و مساعدت در برگزاری جشنواره‌ها و آیین اختتامیه تشکر کرد.