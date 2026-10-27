به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، پنجم آبان‌ماه با حضور در گروه خودروسازی سایپا، از ظرفیت‌های تحقیقاتی و فناورانه این مجموعه بازدید کرد و در نشستی با مدیران ارشد سایپا، درباره ظرفیت‌های فناورانه و برنامه‌های آینده این گروه گفت‌وگو کرد.

افشین در جریان این بازدید، با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در سال گذشته برای استفاده خودروسازان از موتورهای کم‌مصرف، اقدامات انجام‌شده در این مجموعه را در زمینه توسعه فناوری امیدوارکننده دانست و گفت: این اقدامات می‌تواند زمینه تغییر رویکرد در صنعت خودرو و حرکت به سمت فناوری‌های جدید را فراهم کند. اجرای این رویکرد، علاوه بر صرفه‌جویی در منابع انرژی، می‌تواند هزینه‌های دولت و خانوارها را کاهش دهد و به بهبود وضعیت آلودگی هوا کمک کند.

او با اشاره به برنامه‌های مطرح‌شده برای توسعه موتورهایی با مصرف سوخت کمتر، توضیح داد: بهبود فناوری موتور و تغییر فرایند احتراق نیز در کاهش آلایندگی خودروها مؤثر است. فناوری‌های جدید باید به تولید خودروهایی منجر شوند که در کنار حفظ یا افزایش توان موتور، سوخت کمتری مصرف می‌کنند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به کیفیت، فناوری و منافع مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: ارتقای کیفیت و توسعه فناوری در صنعت خودرو باید با توجه به توان اقتصادی مصرف‌کنندگان دنبال شود و نباید هزینه بهبود فناوری و افزایش کیفیت، به افزایش نامتناسب قیمت خودرو و تحمیل بار مالی بیشتر به مردم منجر شود. از این رو، در طراحی فنی و توسعه محصولات جدید، علاوه بر شاخص‌های عملکردی و زیست‌محیطی، باید هزینه تمام‌شده و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نیز مورد توجه قرار گیرد.

افشین با ارزیابی مثبت اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه موتور و خودروهای جدید، خاطرنشان کرد: امیدواریم محصولات مبتنی بر این فناوری‌ها طی سه تا چهار سال آینده در اختیار مردم قرار گیرند. توسعه محصول در صنعت خودرو فرایندی زمان‌بر است و نتایج سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه معمولاً پس از چند سال نمایان می‌شود.

مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه فناوری‌های کم‌مصرف

افشین با تأکید بر آمادگی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برای همکاری در توسعه فناوری‌های صنعت خودرو گفت: توسعه فناوری‌های موردنیاز این صنعت به مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت ارتباط میان بخش‌های صنعتی و فناورانه کشور نیاز دارد.

به گفته او، معاونت علمی می‌تواند با حمایت از زیست‌بوم نوآوری صنعت خودرو و فراهم‌کردن زمینه حضور شرکت‌های فناور در پروژه‌های صنعتی، به توسعه فناوری‌های جدید کمک کند. استفاده از ظرفیت‌های حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از جمله مسیرهای مطرح‌شده برای پشتیبانی از فعالیت‌های فناورانه است.

این مقام مسئول همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد سازوکاری با هدف توسعه فناوری و حمایت از زیست‌بوم صنعت خودرو خبر داد که قرار است با مشارکت معاونت علمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و خودروسازان دنبال شود.

ارتقای فناوری خودرو نیازمند پیشرفت زنجیره تولید است

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به گستردگی زنجیره ارزش صنعت خودرو تأکید کرد: پیشرفت این صنعت تنها به عملکرد خودروسازان وابسته نیست و به ارتقای فناوری در مجموعه‌ای از صنایع مرتبط نیاز دارد.

او توضیح داد: تولید خودرو به ظرفیت‌هایی در حوزه‌های الکترونیک، فولاد، پتروشیمی، لاستیک، مواد پیشرفته، ماشین‌کاری و ساخت قطعات وابسته است. از این رو، توسعه خودروهای جدید باید با پیشرفت هم‌زمان این بخش‌ها همراه باشد تا فناوری موردنیاز برای طراحی و تولید محصولات پیشرفته در داخل کشور فراهم شود.

به گفته افشین، حمایت از زنجیره تولید خودرو می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های تخصصی، تقویت فعالیت شرکت‌های فناور و ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف صنعت کمک کند.

این مقام مسئول عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای آینده این صنعت باید با در نظر گرفتن پیوند میان خودروسازی، صنایع وابسته و توان مهندسان و متخصصان کشور انجام شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم پیگیری دستور رئیس‌جمهور درباره کاهش مصرف سوخت، همراه با توسعه فناوری‌های جدید و همکاری میان دولت، خودروسازان و شرکت‌های دانش‌بنیان، در سال‌های آینده به عرضه خودروهای کم‌مصرف‌تر و تقویت توان فناورانه کشور منجر شود.