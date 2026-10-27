ارباب سلیمانی: هنر دینی باید هدفمند و در خدمت ترویج معارف قرآن باشد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی عصر سه شنبه در آیین اختتامیه جشنواره رضوی و جشنواره آیات ضمن تسلیت ایام سوگواری و شهادت حضرت زهرا(س) از مدیران ارشد استان، مدیران شهرستان، آستان و دست‌اندرکاران این مکان مقدس که ساعت‌ها برای این نشست همفکری کردند، سپاسگزاری کرد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت با اشاره به اهمیت گردهمایی‌های دینی افزود: اساساً این دورهمی ها مورد توصیه و سفارش است. امام جواد(ع) می‌فرماید: «ملاقات الاخوان…»؛ ملاقات برادران دینی مایه رشد و بالندگی عقل می‌شود، گرچه کم باشد.

وی ادامه داد: ما در فاصله زمانی کوتاهی بر سر سفره قرآن و عترت دور هم جمع می‌شویم، اما قطعاً این جلسات می‌تواند زمینه‌ساز برکات فراوانی باشد.

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی درباره تأخیر در برگزاری اختتامیه نیز اظهار کرد: کسانی که در این مدت برای جشنواره رضوی و جشنواره آیات وقت گذاشتند و آثاری فرستادند، انتظار داشتند برنامه اختتامیه در فرصتی مناسب برگزار شود.

وی ادامه داد: به‌دلیل فراز و فرودهای کشور و شرایط خاص، دوستان چندین بار برنامه‌ریزی کردند، اما برگزاری برنامه به تأخیر افتاد و سرانجام به این ایستگاه رسیدیم. امیدواریم این پایان، آغاز مبارکی برای گام‌های بلندتر، بهتر و زیباتر باشد.

دین، فرهنگ و هنر پیوند دیرینه ای دارند

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیوند دین و هنر گفت: دین، فرهنگ و هنر از دیرباز پیوندی وثیق داشته‌اند. هیچ مقطعی از تاریخ را نمی‌توان یافت که نشانه‌هایی از این پیوند در آن دیده نشود. به تعبیر روشن‌تر، دین، فرهنگ و هنر سه‌گانه‌های به‌هم‌پیوسته‌اند که در لابه‌لای آثار تاریخی همواره مورد توجه صاحب نظران بوده‌اند.

وی افزود: انسان کمال‌ طلب است و زیبایی نوعی کمال به شمار می‌آید. انسان این حس زیباشناسی را از سوی خداوند باری‌ تعالی دریافت کرده است؛ بنابراین هر انسانی به‌طور طبیعی در پی زیبایی، فهم و درک آن و لذت بردن از انواع زیبایی هاست. زیبایی‌ها را بدون هنر نمی‌توان دید و لمس کرد و این، جایگاه هنر در جامعه بشری است.

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی با اشاره به موضوع هنر دینی و بهره‌گیری از ظرفیت نمایشنامه و فیلمنامه برای پیگیری آموزه‌های قرآن و عترت، گفت: یکی از شاخص‌ های هنر دینی این است که جهت‌دار، هدفمند و دارای غایت باشد. برخی در تاریخ گفته‌اند «هنر برای هنر»، اما واقعیت این است که از نگاه هنر دینی، هنر فقط برای هنر نیست، بلکه برای رسیدن به مقصدی است و اگر هنری بدون مقصد تعریف شود، از اصالت لازم برخوردار نیست.

وی تصریح کرد:هنر دینی باید بتواند آرمان‌های بلند و زیبای اسلام عزیز را مجسم و ترسیم کند. اگر هنرمند در انجام این مأموریت ناتوان باشد، به مقصد نرسیده است؛ او وقت و امکانات خود را صرف کرده، اما نتوانسته به آن هدف والا دست پیدا کند.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت، استعداد هنری را موهبتی الهی دانست و اظهار کرد: استعداد هنری مانند سایر استعدادها، موهبت و نعمتی الهی است و هر نعمتی شکر و مسئولیت به‌دنبال دارد. نمی‌شود انسان نعمتی دریافت کند و در برابر خالق نعمت پاسخ‌گو نباشد. بنابراین کسانی که در عرصه هنر فعالیت می‌کنند، باید با تکالیف زمانه خود آشنا باشند.

وی با اشاره به حوادث در طی یک سال چون جنم ۱۲ روزه و رمضان گفت: اگر در دوره اخیر شاهد جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰روزه هستیم، جنایتی در میناب رخ داده، خاطره‌ای اسفبار در کشور دوست رقم خورده و رهبر و قائدمان به شهادت می‌رسند، نمی‌توانیم به‌عنوان هنرمندی متعهد نسبت به این وقایع پیرامونی خود بی‌تفاوت باشیم. وای بر هنرمندی که خود را از این مسائل دور نگه می‌دارد و بی‌تفاوت از کنار آن‌ها می‌گذرد.

کیفیت، نوآوری ماندگاری آثار هنری را درپی دارد

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی با تأکید بر اینکه هنر نیز مانند خوردن و نوشیدن می‌تواند حلال و حرام داشته باشد، گفت: مقوله هنر از ارزش والایی برخوردار است، اما باید از هنر حرام پرهیز کرد. گاهی سخن از نغمه داوودی است و گاهی سخن از صدای گوساله سامری؛ هر دو در ظاهر هنرند، اما این کجا و آن کجا.

وی تلاش مستمر را از دیگر ویژگی‌های لازم برای هنرمندان دانست و افزود: در دعا می‌خوانیم «إیّاکَ وَالکَسَل»؛ از تنبلی و بی‌ عاری بپرهیزید. اگر فردی استعداد هنری دارد، نباید با تولید یک اثر هنری در نیمه‌راه بماند و کار را رها کند. برخی آثار خوبی تولید می‌کنند، اما در نیمه‌راه متوقف می‌شوند و مسیر را ادامه نمی‌دهند.

در هنر دینی باید دائماً به فکر و اندیشه و نوآوری مشغول باشیم

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ارزش جان انسان اظهار کرد: جان ما باارزش‌ترین سرمایه ماست. امام سجاد(ع) فرمودند بهای جان شما بهشت است. هنر بخشی از جان ماست؛ نباید این هنر را بی‌ارزش کنیم و به بهای ارزان بفروشیم. بهای ما بهشت است؛ ازاین‌رو هنرمندان وظیفه دارند لطف الهی و استعدادی را که خداوند به آن‌ها عنایت کرده است، به‌گونه‌ای هزینه کنند که به آن بهای بهشتی برسند و آن کمال را دریافت کنند.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت آثار هنری گفت: در کار هنری، اصل بر انبوه‌سازی نیست. اگر اثر هنری خوب از آب درآمد، انبوه‌سازی آن هم خوب است؛ اما اینکه کیفیت را فدای کمیت کنیم، توصیه نشده است. شاعران بلند مرتبه‌ای مانند حافظ و سعدی و نیز مولانا، آثار ممتازی به یادگار گذاشتند و همین رمز جاودانگی آن‌هاست.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اثر هنری، هم از نظر قالب و هم از نظر محتوا، باید کاملاً قابل‌قبول و تحسین‌برانگیز باشد، ادامه داد:برخی از هنرمندان مدعی‌اند اگر اثری که تولید می‌کنند از نظر قالب و شکل ظاهری، برای مثال ۲۰ درصد جذاب باشد و از نظر اخلاقی و محتوایی نیز ۲۰ درصد ارزش لازم را داشته باشد، کافی است؛ اما ما معتقدیم در هنر دینی نباید چنین اندیشید.

وی تصریح کرد:در هنر دینی باید تمام توان را به کار گرفت تا بهترین قالب و بهترین محتوا عرضه شود.

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی با اشاره به سرود «سلام فرمانده» گفت: در همین منطقه شما گروه سرودی شکل گرفت و اثری به نام «سلام فرمانده» ارائه شد. این اثر از نظر قالب هنری ممتاز بود و خلاقیت در آن به کار رفت؛ از نظر محتوایی نیز جهت‌دار بود. دیدید که این اثر نه‌فقط در گیلان، بلکه در استان‌های دیگر و نه‌فقط در ایران، بلکه در کشورهای دیگر نیز راه خود را باز کرد. اثر هنری باید هم از نظر ظاهری و هم از نظر محتوایی، کاملاً مورد قبول و توجه باشد.

وی هنر دینی را ابزاری برای تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: هنر دینی ابزار تعلیم و تربیت است. در فعالیت‌های تربیتی توصیه شده است که رفتار غیرمستقیم مبنا قرار بگیرد؛ زیرا هنر دینی به‌دنبال تربیت و رشد است و اگر می‌خواهیم رشد اتفاق بیفتد، باید در فعالیت‌های تربیتی رفتار غیرمستقیم را مبنا قرار دهیم.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تجربه تاریخی ما نشان می‌دهد هرچه آثار هنری با قرآن و آموزه‌ها و معارف اهل‌بیت(ع) پیوند دقیق‌تر و وثیق‌تری داشته باشند، ماندگارتر و جذاب‌ ترند، تصریح کرد:اثر زیبای استاد فرشچیان، «عصر عاشورا»، را از این منظر ببینید که چگونه توانسته اثری ماندگار برای نسل‌های امروز و فردا ارائه کند. این آثار در تاریخ گم نمی‌شوند و باقی می‌مانند.

وی با قدردانی از فرهیختگان و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه که در آثار هنری خود پیوست قرآن و عترت را فراموش نمی‌کنند، افزود: اگر حافظ حافظ قرآن است و عمری را بر سر سفره قرآن نشسته و اگر گلستان و بوستان برای ما به یادگار مانده‌اند، به‌خاطر انس سعدی با قرآن است. توجه داشته باشیم که راه را گم نکنیم؛ اگر راه درست را برویم، اثر هنری ما گویا، اثربخش و ماندگار می‌شود و باید به‌دنبال آن باشیم.