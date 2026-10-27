تسریع در اجرای پروژه کمربندی خوانسار با هماهنگی دستگاها

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منتظری عصر سه‌شنبه در جریان سفر به شهرستان خوانسار با حضور علیرضا قاری‌قرآن، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان، و امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان،حمید باقری مدیر کل پست استان اصفهان، با اشاره به روند تخصیص اعتبارات عمرانی شهرداری‌ها اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، تلاش شده است روند تخصیص اعتبارات به شهرداری‌ها متوقف نشود و پروژه‌های عمرانی با همت شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها با سرعت مناسبی ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری خوانسار افزود: این شهر از جایگاه ویژه‌ای در حوزه گردشگری برخوردار است و با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی آن، برنامه‌ریزی برای توسعه شهری و اجرای طرح‌های عمرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان با بیان اینکه اعتبارات تخصیص‌یافته به شهر خوانسار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، روند افزایش و تخصیص اعتبارات ادامه یابد تا پروژه‌های شهری در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند و مطالبات مردم پاسخ داده شود.

منتظری همچنین به تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از مدیریت شهری، تعدادی دستگاه و خودروی مورد نیاز شهرداری خوانسار نیز با دستور استاندار اصفهان و پیگیری‌های معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اختصاص یافته است.

وی درباره تأمین قیر رایگان برای اجرای پروژه‌های آسفالت معابر شهری نیز اظهار کرد: میزان قیر اختصاص‌یافته به شهر خوانسار در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و تلاش می‌کنیم در مرحله دوم تخصیص‌ها، مربوط به شش‌ماهه دوم سال، نیز سهم مناسبی برای این شهر در نظر گرفته شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان با اشاره به افتتاح کارخانه آسفالت خوانسار با مشارکت بخش خصوصی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این کارخانه می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند آسفالت معابر و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان داشته باشد.

منتظری در ادامه با اشاره به بازدید انجام‌شده از پروژه کمربندی خوانسار با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان، این طرح را از مطالبات مهم شهروندان دانست و گفت: با توجه به اهمیت پروژه، مقرر شده است جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دفتر امور شهری و شوراهای استانداری برگزار شود تا با هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های شهرستانی و استانی، موانع موجود بررسی و روند اجرای پروژه تسریع شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی خوانسار بیان کرد: اجرای پروژه کمربندی با توجه به حجم و پیچیدگی‌های اجرایی آن، نیازمند هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های مختلف است و امیدواریم با تلاش مجموعه مدیریت شهری و حمایت مسئولان شهرستانی و استانی، شاهد پیشرفت سریع‌تر این طرح باشیم.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان ابراز امیدواری کردو گفت: تداوم حمایت‌ها، برنامه‌ریزی مناسب و تلاش مجموعه مدیریت شهری، روند توسعه، عمران و آبادانی خوانسار شتاب بیشتری بگیرد.