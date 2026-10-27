به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی اتفاقات رخ داده قبل از انجام دو تیم که در نهایت منجر به لغو دیدار تیم های تراکتور و ملوان بندرانزلی شد، رای خود را صادر کرد.

براساس رای صادر شده، کمیته انضباطی ضمن بازنده اعلام کردن باشگاه تراکتور مبلغ ۲ میلیارد ریال جریمه شد و یک جلسه محرومیت از حضور هواداران در بازی های خانگی نیز برای این تیم در نظر گرفته شد.

همچنین باشگاه ملوان به کسر دو امتیاز و مبلغ ۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین دو دیدار بعدی تنها با حضور خانگی طرفداران زن خواهد بود.