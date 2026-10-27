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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

جریمه نقدی و بازی بدون تماشاگر؛

رای بازی جنجالی اعلام شد؛ باخت تبریزی‌ها و کسر امتیاز از انزلی چی‌ها

رای بازی جنجالی اعلام شد؛ باخت تبریزی‌ها و کسر امتیاز از انزلی چی‌ها

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای دیدار جنجالی تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز را اعلام کرد که براساس آن سرخپوشان بازنده شدند اما از انزلی چی هم دو امتیاز کسر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی اتفاقات رخ داده قبل از انجام دو تیم که در نهایت منجر به لغو دیدار تیم های تراکتور و ملوان بندرانزلی شد، رای خود را صادر کرد.

براساس رای صادر شده، کمیته انضباطی ضمن بازنده اعلام کردن باشگاه تراکتور مبلغ ۲ میلیارد ریال جریمه شد و یک جلسه محرومیت از حضور هواداران در بازی های خانگی نیز برای این تیم در نظر گرفته شد.

همچنین باشگاه ملوان به کسر دو امتیاز و مبلغ ۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین دو دیدار بعدی تنها با حضور خانگی طرفداران زن خواهد بود.

رای بازی جنجالی اعلام شد؛ باخت تبریزی‌ها و کسر امتیاز از انزلی چی‌ها

کد مطلب 6991721

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