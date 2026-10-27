دستگیری اعضای باند سارقان باغات و اماکن در لامرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن امجدیان از شناسایی و دستگیری سه سارق اماکن و باغات و یک مالخر اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد از اماکن و باغات در بخش اشکنان، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها در دستور کار ویژه مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی لامرد افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات تخصصی، اعضای این باند را شناسایی و طی عملیاتی دستگیر کردند.

امجدیان ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات به ارتکاب چندین فقره سرقت از اماکن و باغات اعتراف کردند و در ادامه بررسی‌ها نیز یک نفر مالخر اموال مسروقه شناسایی و دستگیر شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و خریداران اموال مسروقه، از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه و گزارش موارد مشکوک به شماره ۱۱۰، در تأمین امنیت عمومی مشارکت کنند.