  1. استانها
  2. تهران
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

دانش‌آموزان ورامین برای مواجهه با شرایط بحرانی آموزش دیدند

دانش‌آموزان ورامین برای مواجهه با شرایط بحرانی آموزش دیدند

ورامین- مانور پدافند غیرعامل با مشارکت آتش‌نشانی، هلال‌احمر و نیروهای نظامی در مدرسه حضرت فاطمه(س) ورامین برگزار شد تا آمادگی دانش‌آموزان در بحران افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپانلو، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین، از برگزاری مانور پدافند غیرعامل در مدرسه حضرت فاطمه(س) این شهرستان با مشارکت دستگاه‌های امدادی و نظامی خبر داد.

سپانلو با اشاره به برگزاری این مانور در پنجم آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد که این برنامه با حضور قباخلو، جانشین سپاه شهرستان ورامین، نیروهای آتش‌نشانی و جمعیت هلال‌احمر اجرا شد.

وی هدف از برگزاری این مانور را افزایش آمادگی دانش‌آموزان و ارتقای توان واکنش آنان در شرایط بحرانی دانست و افزود که در جریان این برنامه، آموزش‌های نظری و عملیاتی درباره اصول اولیه مدیریت بحران، نحوه صحیح واکنش به حوادث و حفظ آرامش در شرایط اضطراری ارائه شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین با تأکید بر اهمیت آموزش‌های پیشگیرانه در مدارس بیان کرد که حضور شمار زیادی از دانش‌آموزان و کارکنان در محیط‌های آموزشی، ضرورت آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی را دوچندان می‌کند.

سپانلو آشنایی دانش‌آموزان با اقدامات ضروری هنگام بروز بحران، شیوه همکاری با نیروهای امدادی و رعایت اصول ایمنی را از عوامل مؤثر در واکنش سریع‌تر و کاهش آسیب‌های احتمالی برشمرد.

وی همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از جمله بسیج، آتش‌نشانی، هلال‌احمر و آموزش‌وپرورش را در ارتقای آمادگی عمومی و ترویج فرهنگ ایمنی مؤثر دانست.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین در پایان بر ضرورت تداوم آموزش‌های ایمنی و برگزاری مانورهای آمادگی در مدارس تأکید کرد و هدف از این برنامه‌ها را افزایش توان دانش‌آموزان و کارکنان برای محافظت از جان خود و دیگران در شرایط اضطراری عنوان کرد.

کد مطلب 6991728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها