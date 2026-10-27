به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپانلو، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین، از برگزاری مانور پدافند غیرعامل در مدرسه حضرت فاطمه(س) این شهرستان با مشارکت دستگاه‌های امدادی و نظامی خبر داد.

سپانلو با اشاره به برگزاری این مانور در پنجم آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد که این برنامه با حضور قباخلو، جانشین سپاه شهرستان ورامین، نیروهای آتش‌نشانی و جمعیت هلال‌احمر اجرا شد.

وی هدف از برگزاری این مانور را افزایش آمادگی دانش‌آموزان و ارتقای توان واکنش آنان در شرایط بحرانی دانست و افزود که در جریان این برنامه، آموزش‌های نظری و عملیاتی درباره اصول اولیه مدیریت بحران، نحوه صحیح واکنش به حوادث و حفظ آرامش در شرایط اضطراری ارائه شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین با تأکید بر اهمیت آموزش‌های پیشگیرانه در مدارس بیان کرد که حضور شمار زیادی از دانش‌آموزان و کارکنان در محیط‌های آموزشی، ضرورت آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی را دوچندان می‌کند.

سپانلو آشنایی دانش‌آموزان با اقدامات ضروری هنگام بروز بحران، شیوه همکاری با نیروهای امدادی و رعایت اصول ایمنی را از عوامل مؤثر در واکنش سریع‌تر و کاهش آسیب‌های احتمالی برشمرد.

وی همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از جمله بسیج، آتش‌نشانی، هلال‌احمر و آموزش‌وپرورش را در ارتقای آمادگی عمومی و ترویج فرهنگ ایمنی مؤثر دانست.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین در پایان بر ضرورت تداوم آموزش‌های ایمنی و برگزاری مانورهای آمادگی در مدارس تأکید کرد و هدف از این برنامه‌ها را افزایش توان دانش‌آموزان و کارکنان برای محافظت از جان خود و دیگران در شرایط اضطراری عنوان کرد.