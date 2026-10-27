شناخت میدانی و نوآوری لازمه اثرگذاری کارکنان جدید آبفا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در آیین ادای سوگند کارکنان جدیدالاستخدام این شرکت، بر ضرورت آشنایی نیروهای جدید با فرایندهای عملیاتی و استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقای عملکرد صنعت آب و فاضلاب تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دانش دانشگاهی باید در کنار تجربه میدانی توسعه یابد، گفت: شناخت فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب، ایستگاه‌های پمپاژ، مخازن، چاه‌ها و شبکه‌های توزیع و جمع‌آوری برای تصمیم‌گیری مؤثر در این صنعت ضروری است.

امینی همچنین توسعه سامانه‌های اطلاعات مکانی، تحلیل هیدرولیکی شبکه‌ها و مدیریت هوشمند زیرساخت‌ها را از ظرفیت‌های فناوری برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و بهره‌برداری برشمرد و بر ضرورت یادگیری مستمر، استفاده از تجربه پیشکسوتان و تبدیل ایده‌های جدید به نتایج ملموس تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به ارتباط مستقیم کیفیت آب شرب با سلامت عمومی، رعایت استانداردها، کنترل مستمر کیفیت و نگهداری صحیح تأسیسات را از الزامات فعالیت در این صنعت دانست.