به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در سی‌امین مجمع انرژی و محیط زیست بلاروس از پیگیری اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر یکی از کشورهای هم‌مرز خبر داد و گفت: ایران به دنبال گسترش ارتباطات الکتریکی با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای است.

وی با اشاره به اتصال شبکه برق ایران به کشورهای همسایه اظهار کرد: اتصال برق با همسایگان غربی برقرار شده و با کشورهای شرقی از جمله پاکستان و افغانستان نیز ارتباط الکتریکی وجود دارد. همچنین ایران با ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق ارتباطات برقی دارد.

وزیر نیرو افزود: با توجه به تحولات سریع صنعت برق و افزایش نیاز به انرژی الکتریکی، همکاری همه‌جانبه کشورهای منطقه و توسعه اتصال‌های الکتریکی برای ایجاد توازن میان تولید، توزیع و مصرف اهمیت دارد.

علی‌آبادی با اشاره به نقش ذخیره‌سازی انرژی در توسعه صنعت برق گفت: گسترش استفاده از انرژی خورشیدی، توسعه ذخیره‌سازها را ضروری می‌کند و اتصال‌های الکتریکی نیز باید در تأمین نیازها و برقراری توازن در شبکه نقش داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به توسعه ظرفیت تولید برق کشور اظهار کرد: ظرفیت تولید برق ایران در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۷ هزار مگاوات بود و اکنون این ظرفیت به نزدیک ۹۷ هزار مگاوات رسیده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه ایران در زمینه ساخت تجهیزات نیروگاهی نیز فعالیت دارد، گفت: تجهیزات نیروگاهی به دست متخصصان داخلی ساخته می‌شود و ایران علاوه بر تأمین نیاز داخل، تجهیزات نیروگاهی به کشورهای منطقه صادر می‌کند.

علی‌آبادی در پایان با تأکید بر آمادگی ایران برای همکاری با کشورهای منطقه، توسعه ارتباطات الکتریکی و استفاده از ظرفیت‌های سایر کشورها را از زمینه‌های همکاری در صنعت برق عنوان کرد.