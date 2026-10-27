به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم، از تعیین مهلت یک‌هفته‌ای دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان برای پاکسازی محل‌های انباشت پسماند و نخاله‌های ساختمانی خبر داد.

عسگری با اشاره به بازدید مشترک دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم، نماینده فرمانداری، شهرداران نصیرشهر و پرند و کارشناسان محیط زیست از این محدوده‌ها اظهار کرد که این بازدید با هدف بررسی مشکلات زیست‌محیطی، پیگیری مطالبات شهروندان، جلوگیری از انتشار آلودگی و پیشگیری از تهدید علیه بهداشت عمومی انجام شد.

وی افزود که در جریان این بازدید، با دستور دادستان مقرر شد مسئولان مربوطه حداکثر ظرف یک هفته برای رفع آلودگی و پاکسازی کامل محل‌های بررسی‌شده اقدام کنند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم همچنین به وضعیت مرکز تفکیک پسماند اشاره کرد و گفت که مجاورت این مرکز با مناطق مسکونی و احتمال ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و نارضایتی شهروندان، ضرورت پاکسازی فوری و ساماندهی فعالیت آن را مطرح کرده است.

عسگری ادامه داد که شهرداری مربوطه موظف شده است ضمن پاکسازی محدوده فعلی، مکان جدیدی را برای فعالیت مرکز تفکیک پسماند با رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی تعیین کند و محل پیشنهادی را برای بررسی و تأیید به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارائه دهد.

وی ساماندهی محل‌های انباشت پسماند و نخاله‌های ساختمانی و استقرار اصولی مراکز مدیریت پسماند را در کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، صیانت از سلامت شهروندان و ارتقای بهداشت عمومی مؤثر دانست و تأکید کرد که اجرای مصوبات این بازدید پیگیری خواهد شد.