  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

۱۷ متسابق شیروانی به مسابقات کشوری قرآن راه یافتند

۱۷ متسابق شیروانی به مسابقات کشوری قرآن راه یافتند

بجنورد- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شیروان از راهیابی ۱۷ متسابق این شهرستان به مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید علیپور صحرا در مراسم تجلیل از منتخبین مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه شهرستان که در محل امامزاده نقی‌الهادی (ع) برگزار شد، اظهار کرد: با راهیابی ۱۷ متسابق به مرحله کشوری به‌ویژه در رشته‌های معارفی، دستاورد ارزشمندی برای مجموعه قرآنی شهرستان رقم خورد.

وی در ادامه افزود: ۴۳۰ علاقه‌مند قرآنی در رشته‌های آوایی و معارفی در این مسابقات شرکت کردند و ارتقای کیفیت مسابقات، ایجاد شور و نشاط قرآنی و شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی از اهداف مهم ما در برگزاری این مسابقات است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شیروان تصریح کرد: امیدواریم این حرکت و جریان قرآنی با قوت بیشتری ادامه پیدا کند و با همراهی قاریان، حافظان، فعالان قرآنی و پیشکسوتان این عرصه، بتوانیم در مسیر شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای قرآنی گام‌های مؤثرتری برداریم تا زمینه حضور بیشتر نمایندگان شهرستان در مراحل کشوری فراهم شود.

علیپور صحرا در پایان ضمن تقدیر از عوامل برگزارکننده مسابقات خاطرنشان کرد: تلاش ما همواره بر برگزاری باکیفیت مسابقات در حد استاندارد بوده و شاهد استقبال خوبی نیز بوده‌ایم، به‌طوری که بیشترین آمار ثبت‌نام‌کنندگان در سطح استان به شیروان تعلق داشته است.

کد مطلب 6991737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها