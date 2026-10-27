۱۷ متسابق شیروانی به مسابقات کشوری قرآن راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید علیپور صحرا در مراسم تجلیل از منتخبین مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه شهرستان که در محل امامزاده نقی‌الهادی (ع) برگزار شد، اظهار کرد: با راهیابی ۱۷ متسابق به مرحله کشوری به‌ویژه در رشته‌های معارفی، دستاورد ارزشمندی برای مجموعه قرآنی شهرستان رقم خورد.

وی در ادامه افزود: ۴۳۰ علاقه‌مند قرآنی در رشته‌های آوایی و معارفی در این مسابقات شرکت کردند و ارتقای کیفیت مسابقات، ایجاد شور و نشاط قرآنی و شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی از اهداف مهم ما در برگزاری این مسابقات است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شیروان تصریح کرد: امیدواریم این حرکت و جریان قرآنی با قوت بیشتری ادامه پیدا کند و با همراهی قاریان، حافظان، فعالان قرآنی و پیشکسوتان این عرصه، بتوانیم در مسیر شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای قرآنی گام‌های مؤثرتری برداریم تا زمینه حضور بیشتر نمایندگان شهرستان در مراحل کشوری فراهم شود.

علیپور صحرا در پایان ضمن تقدیر از عوامل برگزارکننده مسابقات خاطرنشان کرد: تلاش ما همواره بر برگزاری باکیفیت مسابقات در حد استاندارد بوده و شاهد استقبال خوبی نیز بوده‌ایم، به‌طوری که بیشترین آمار ثبت‌نام‌کنندگان در سطح استان به شیروان تعلق داشته است.