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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

احتمال وقوع بارندگی، تندباد و تگرگ طی ساعات آینده در شهرستان بندرعباس

احتمال وقوع بارندگی، تندباد و تگرگ طی ساعات آینده در شهرستان بندرعباس

بندرعباس- مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از احتمال وقوع بارندگی، تندباد، تگرگ و تشدید ناپایداری‌های جوی طی ساعات آینده در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده با تأکید بر لزوم توجه مردم به هشدارهای هواشناسی و تغییرات جوی اظهار کرد: برابر هشدارهای هواشناسی صادر شده، احتمال وقوع باران و تندباد و تگرگ در ارتفاعات استان هرمزگان و نقاطی از شهرستان بندرعباس و همچنین احتمال تشدید ناپایداری‌ها و انتقال آن به سایر نقاط شهری و روستایی طی ساعات آینده، عصر و شامگاه سه شنبه وجود دارد.

وی افزود: مردم از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری کنند و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت به سازه‌های مختلف بیاندیشند و از پارک خودروها در نقاطی که احتمال سقوط اجسام وجود یا درختان پرهیز کنند.

حسن زاده تاکید کرد: تأکید می‌شود از فعالیت در ارتفاعات پرهیز و از چرای دام در مناطق مرتفع در مدت فعالیت این سامانه خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد و ضرورت دارد اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

کد مطلب 6991738

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