به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در جریان سفر به شهرستان بهارستان از مدرسه تمام‌هوشمند شهید رئیسی در همدانک بازدید کرد و در جریان وضعیت این مجموعه آموزشی قرار گرفت.

در این بازدید، سیدکمال‌الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، عبدالحمید شرفی، فرماندار بهارستان، حسن قشقاوی، نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.

بررسی موانع پیش‌روی بهره‌برداری از مدرسه و ارزیابی وضعیت زیرساخت‌های موردنیاز برای استفاده دانش‌آموزان از امکانات این مجموعه، از محورهای این بازدید بود.

در جریان این برنامه، بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز و پیگیری موانع موجود برای فراهم شدن امکان بهره‌برداری از مدرسه تأکید شد.