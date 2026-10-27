زندیه وکیلی: مرکزی در پرداخت تسهیلات ازدواج رتبه نخست کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار کرد: حفظ رتبه نخست در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی نیازمند تداوم همکاری بانک‌هاست.

وی افزود: استان مرکزی در عملکرد سال گذشته در سه شاخص از چهار شاخص مورد ارزیابی، رتبه نخست و در یک شاخص رتبه سوم را کسب کرده است و حفظ این جایگاه، مستلزم تسریع در پرداخت تسهیلات و پیگیری مستمر پرونده متقاضیان است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: تسهیلات اشتغال‌زایی در شرایط دشوار اقتصادی، نقش مؤثری در حمایت از معیشت مردم، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد دارد و ضروری است دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی با درک شرایط موجود، روند پرداخت تسهیلات را تسهیل کنند.

وی ادامه داد: بهبود جایگاه استان در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی حاصل پیگیری دبیرخانه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی بانک‌هاست و تسریع در رسیدگی به پرونده متقاضیان باید با جدیت دنبال شود.

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت حفظ رتبه نخست استان تاکید کرد: عملکرد سال جاری نیز باید با همین رویکرد پیگیری شود و بانک‌ها ضمن تسریع در بررسی پرونده‌ها، زمینه بهره‌مندی به‌موقع افراد معرفی‌شده از تسهیلات را فراهم کنند.

وی افزود: استان مرکزی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از رتبه هشتم به نخست ارتقا یافته، در پرداخت تسهیلات ازدواج رتبه نخست و در شاخص‌های محیط کسب‌وکار نیز رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: نشست‌های همت اقتصادی و بازدید از واحدهای تولیدی به‌صورت مستمر و گاه دو بار در هفته با هدف بررسی مشکلات بنگاه‌ها و تسریع در رفع موانع تولید برگزار می‌شود.

وی گفت: دستاوردهای استان حاصل تلاش جمعی مجموعه مدیریتی و اجرایی است و اطلاع‌رسانی دقیق درباره این اقدامات می‌تواند به تبیین عملکرد دستگاه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی کمک کند.