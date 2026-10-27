تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی امنیت انرژی و اقتصاد جهان را به خطر انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان در هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، با اشاره به تحولات ژئوپلیتیک و چالش‌های پیش روی امنیت انرژی جهان، اظهار کرد: این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، امنیت انرژی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی افزود: تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در دو مقطع و در میانه مذاکرات سیاسی، یکی از وقایع تأسف‌بار و خطرناک علیه امنیت جهانی بود که با تخریب تأسیسات انرژی کشورمان و ایجاد اختلال در فرایند انتقال انرژی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخته است.

محاصره دریایی و هوایی ایران باید محکوم شود

رئیس‌جمهور با انتقاد از تحریم‌های یک‌جانبه و فشارهای آمریکا علیه ایران تصریح کرد: اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورها و تروریسم اقتصادی در قالب محاصره دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران، همچنین اعمال فشار بر سایر کشورها برای تبعیت از این محاصره، از اقدامات غیرقانونی است که ثبات بازارهای انرژی را با مخاطره جدی مواجه می‌کند.

پزشکیان تأکید کرد: این اقدامات باید از سوی عرضه‌کنندگان عمده انرژی جهان محکوم و به‌طور مؤثر با آن مقابله شود.

وی همچنین با اشاره به مداخلات نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس گفت: این مداخلات تنها بر بازیگران منطقه‌ای تأثیر نمی‌گذارد، بلکه با ایجاد شوک‌های جدید، فرایند تعیین قیمت، عرضه و انتقال انرژی را مختل می‌کند و رشد اقتصادی جهان را به مخاطره می‌اندازد.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز؛ بستری برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی

رئیس‌جمهور در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اظهار کرد: ایشان با ابتکار و حمایت‌های خود، نقش بسزایی در تقویت مجمع کشورهای صادرکننده گاز داشتند.

وی با اشاره به بیش از دو دهه فعالیت این مجمع افزود: مجمع کشورهای صادرکننده گاز اکنون به نمادی از دیپلماسی چندجانبه‌گرایی و همکاری میان کشورهای صادرکننده گاز تبدیل شده و بستری برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و تقویت همکاری میان اعضا فراهم کرده است. این مجمع می‌تواند در حل مشکلات و تنگناهای انرژی جهان نقش مؤثری ایفا کند.

پزشکیان با تأکید بر اهمیت اجرای مفاد اساسنامه مجمع و بیانیه‌های اجلاس سران، توسعه فناوری‌ها، مدیریت پایدار زیست‌محیطی، گسترش بازارهای منطقه‌ای و جهانی گاز، حداکثرسازی نقش گاز طبیعی در زنجیره ارزش و مقابله با فقر انرژی را از محورهای مهم همکاری میان کشورهای عضو برشمرد.

تأکید بر ثبات بازار و افزایش تجارت گاز طبیعی

رئیس‌جمهور با بیان اینکه شرایط بازار جهانی انرژی، توسعه همکاری‌های راهبردی و فنی میان کشورهای عضو را ضروری ساخته است، گفت: تمرکز اصلی در حوزه راهبردی باید بر ثبات بازار و چگونگی افزایش حجم تجارت گاز طبیعی در سطح منطقه‌ای و جهانی باشد.

وی افزود: در حوزه فنی و مهندسی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زنجیره ارزش گاز، از تولید و فرآوری تا انتقال و مصرف، موضوعی اساسی برای اعضای مجمع است.

پزشکیان همچنین بر ضرورت ارتقای ظرفیت‌های فناورانه برای افزایش بهره‌وری و کاهش آثار زیست‌محیطی تولید و مصرف گاز تأکید کرد و گفت: این موضوع باید در کانون همکاری‌های مشترک کشورهای عضو قرار گیرد.

ایران آماده توسعه همکاری‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در صنعت گاز است

رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه ایران در بازار جهانی گاز اظهار کرد: ایران به‌عنوان یکی از اعضای مؤسس مجمع کشورهای صادرکننده گاز و دارنده دومین ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، آمادگی دارد نقشی فعال‌تر در پیشبرد دیپلماسی چندجانبه، تبادل دانش و تجربه و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گاز در چارچوب این مجمع ایفا کند.

وی افزود: ایران با برخورداری از موقعیت راهبردی در قلب مهم‌ترین کریدورهای انرژی جهان، ظرفیت قابل‌توجهی برای ارتقای تاب‌آوری انرژی در سطح جهانی دارد.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های صنعت گاز کشور، این ظرفیت‌ها را زمینه‌ساز همکاری بخش خصوصی کشورهای عضو در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی گاز طبیعی و تجارت آن دانست و تأکید کرد سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با بهره‌گیری از مشوق‌ها و تسهیلات ارائه‌شده، در چارچوب منافع مشترک از فرصت‌های موجود در ایران استفاده کنند.

ظرفیت تولید گاز ایران به ۳۰۰ میلیارد مترمکعب رسید

رئیس‌جمهور با اشاره به دستاوردهای صنعت گاز کشور در شرایط تحریم گفت: ایران با وجود سال‌ها تحریم یک‌جانبه و با اتکا به توانمندی‌های داخلی، توانسته است ظرفیت تولید گاز طبیعی خود را به ۳۰۰ میلیارد مترمکعب برساند و همچنان رتبه سوم تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی جهان را حفظ کند.

وی افزود: گاز طبیعی با سهم ۷۰ درصدی در سبد انرژی ایران، جایگاه مهمی در تأمین انرژی کشور دارد و اکنون ۹۵ درصد جمعیت ایران تحت پوشش شبکه سراسری گاز طبیعی قرار دارند.

همکاری کشورهای عضو برای تأمین پایدار و ارزش‌گذاری منصفانه گاز

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری سازنده کشورهای عضو و ناظر مجمع را برای تقویت امنیت انرژی ضروری دانست و اظهار کرد: با همکاری‌های سازنده می‌توان به امنیت عرضه و تقاضا، ارزش‌گذاری منصفانه گاز طبیعی و ارتقای جایگاه آن در سبد انرژی جهان، با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، کمک کرد.

وی مشارکت فعال وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و ناظر، دبیرکل مجمع و کارکنان دبیرخانه را در تحقق اهداف این نهاد مهم ارزیابی کرد.

رئیس‌جمهور از دولت و ملت فدراسیون روسیه برای میزبانی اجلاس و مهمان‌نوازی آنان قدردانی کرد و برای تحقق اهداف مجمع کشورهای صادرکننده گاز آرزوی موفقیت داشت.