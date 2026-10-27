۲ کلاهبردار اینترنتی با برداشت غیرمجاز از حساب شهروند قدسی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمان پورمصطفوی، فرمانده انتظامی شهرستان قدس، از دستگیری دو متهم به کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز بیش از یک میلیارد و ۳۸۸ میلیون ریال از حساب بانکی یکی از شهروندان خبر داد.

پورمصطفوی اظهار کرد: پس از ثبت شکایت یکی از شهروندان درباره برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی، کارشناسان پلیس فتا شهرستان قدس رسیدگی به این پرونده را آغاز کردند.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده بیان کرد: متهمان با هک تلفن همراه شاکی و دسترسی به حساب بانکی او، اقدام به خرید اینترنتی لوازم خانگی از یکی از شرکت‌های معتبر مجازی کردند و مبلغ یک میلیارد و ۳۸۸ میلیون ریال از حساب این شهروند پرداخت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس ادامه داد: مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی قضائی، هویت متهمان را شناسایی کردند و هر دو نفر را در عملیاتی دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب جرائم سایبری و کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.