دومین برد بانوان فولاد هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور بعد از ظهر سه شنبه در حالی پیگیری شد که تیم فولاد هرمزگان در سالن اروند سورو بندرعباس میزبان ابومسلم خراسان بود و توانست با نتیجه ۴ بر یک از سد میهمان خود بگذرد.

مهسا عرب با به ثمر رساندن ۲ گل و نرگس مرادی با یک گل گلزنان فولاد هرمزگان در این دیدار بودند. همچنین فاطمه جعفری با گل به خودی دیگر گل فولاد هرمزگان را به ثمر رساند.

فولاد هرمزگان با کسب این پیروزی و ثبت دومین برد خود ۶ امتیازی شد و با توجه به تفاضل گل پس از پالایش نفت آبادان در جایگاه دوم جدول رده‌بندی گروه دوم این رقابت‌ها قرار گرفت.

کلثوم دارا سرمربی تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان پس از پیروزی تیمش برابر ابومسلم خراسان، اظهار کرد: خدا را شکر توانستیم سه امتیاز این مسابقه را کسب کنیم. بازیکنانم زحمات زیادی کشیدند و نتیجه بسیار خوبی به دست آوردیم.

وی با اشاره به اینکه تیمش نمی‌خواست در این مسابقه گلی دریافت کند، افزود: امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و با آمادگی کامل برای دیدار بعدی به میدان برویم.

سرمربی تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان با اشاره به دیدار هفته سوم این تیم مقابل پارسه کرمان، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از تیم‌ها برای ما ناشناخته هستند، امیدواریم با آمادگی لازم به کرمان برویم و بتوانیم نتیجه خوبی در این مسابقه کسب کنیم.

گفتنی است، تیم فولاد هرمزگان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور به مصاف پارسه کرمان می‌رود.

نماینده هرمزگان در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های پلی وایتال دلیجان، پالایش نفت آبادان، سپاهان اصفهان، تکنیک برتر بابلسر، ابومسلم خراسان، نور ملارد و پارسه کرمان هم‌گروه است.