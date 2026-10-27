خوانش نمایشنامه «آن شرلی در تهران» در تماشاخانه صحنه آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌خوانی «آن شرلی در تهران» به نویسندگی، کارگردانی و ترجمه سیاوش اسد، روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ در تماشاخانه صحنه آبی به صحنه می‌رود.

این نمایش درباره آن شرلی، دختری خیال‌پرداز و سرشار از شور زندگی است که جهان پیرامونش را نه فقط آن‌گونه که هست، بلکه آن‌گونه که می‌تواند باشد، می‌بیند. وی با تخیل، پرسشگری و نگاه متفاوتش، قواعد جهان بزرگ‌ترها را به چالش می‌کشد؛ جهانی که گاهی چنان به عادت‌ها و قضاوت‌های خود خو گرفته است که تفاوت را با اشتباه یکی می‌گیرد.

در نمایشنامه‌خوانی «آن شرلی در تهران»، مخاطب با روایتی تازه از این جهان روبه‌رو می‌شود؛ روایتی که در آن مرز میان خیال و واقعیت، کودکی و بزرگسالی و درست و اشتباه به پرسش گرفته می‌شود. این اثر تلاشی برای بازگشت به قدرت قصه‌گویی و دیدن جهان از دریچه‌ای متفاوت است؛ جایی که شاید آنچه اشتباه به نظر می‌رسد، تنها راه دیگری برای دیدن زندگی باشد.

سمیه قانعی، نایریکا تقی‌زاده، ریحانه میرهاشمی، سروین جعفری، هلما مبارکی و برسا کلایی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

دیگر عوامل نمایشنامه‌خوانی «آن شرلی در تهران» متشکل از مشاور کارگردان: هومن حسین‌نژاد، طراح فرم: الی زارع، دستیار کارگردان: محمد سلیمانی و روابط عمومی: حمید ناصر است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت می‌توانند به صفحه این اثر در تیوال مراجعه کنند.