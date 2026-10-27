میرجعفریان: رفع موانع عمرانی بهارستان با مشارکت مدیریت محلی تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال الدین میرجعفریان، بعد از ظهر سه‌شنبه با تأکید بر ضرورت مشارکت مدیریت‌های محلی در اجرای طرح‌های زیرساختی، تجربه شهرداری و شورای اسلامی شهر صالحیه در تأمین زمین مخزن ذخیره آب را الگویی برای رفع موانع پروژه‌های عمرانی استان دانست.

میرجعفریان با اشاره به اختصاص زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر صالحیه برای احداث مخزن آب، این اقدام را نمونه‌ای از ظرفیت مدیریت شهری برای تسهیل اجرای طرح‌هایی فراتر از وظایف مستقیم شهرداری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها به دلیل شناخت مسائل و نیازهای مناطق، از ظرفیت مؤثری برای کمک به پیشبرد پروژه‌ها برخوردارند، اظهار کرد: استفاده هدفمند از امکانات نهادهای محلی می‌تواند موانع اجرای طرح‌هایی را برطرف کند که آثار و منافع آن‌ها مستقیماً به زندگی مردم بازمی‌گردد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، الگوبرداری از تجربه صالحیه را مستلزم مشارکت متناسب دستگاه‌های محلی با ظرفیت‌ها و اختیارات آن‌ها دانست و افزود: همراهی نهادهای مختلف با متولی اصلی پروژه، زمینه شناسایی و رفع موانع، کوتاه‌شدن فرآیند اجرا و استفاده مؤثرتر از سرمایه‌گذاری‌های عمومی را فراهم می‌کند.

میرجعفریان با تأکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات جزیره‌ای در اجرای طرح‌های عمرانی، خاطرنشان کرد: مسائل زیرساختی شهرها معمولاً به حوزه مسئولیت یک دستگاه محدود نمی‌شود و حل آن‌ها به همکاری شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مسئول نیاز دارد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های موردنیاز شهرهای در حال رشد، مشارکت مدیریت شهری در فراهم‌کردن مقدمات اجرای مخزن آب صالحیه را نمونه‌ای از پیوند ظرفیت‌های محلی با اهداف کلان توسعه دانست و بر تقویت این رویکرد در سایر پروژه‌های اولویت‌دار استان تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در پایان، شناسایی و بررسی تجربه‌های موفق همکاری میان مدیریت‌های محلی و دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و اظهار کرد: گسترش چنین مشارکت‌هایی می‌تواند به رفع مسائل مردم، تکمیل زیرساخت‌های ضروری و تحقق توسعه متوازن در مناطق مختلف استان تهران کمک کند.