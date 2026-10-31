شمارش معکوس برای جدال با مصر؛ تنیس ایران در اندیشه شکستن طلسم صعود

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده بازی‌های آسیایی ناگویا برای تنیس ایران بسته شده و حالا نگاه‌ها به مهم‌ترین مأموریت پیش روی تیم ملی در مسابقات تیمی معطوف است. جایی که ملی‌پوشان کشورمان باید در پلی‌آف گروه ۲ جهانی دیویس‌کاپ به مصاف مصر بروند. دیداری که در صورت پیروزی ایران را یک گام دیگر به بازگشت به سطح بالاتر رقابت‌های جهانی نزدیک می‌کند.

تیم ملی ایران که در دوره گذشته رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه با عبور از مالزی، ویتنام و عربستان صعود مستقیم خود به پلی‌آف را قطعی کرد اکنون باید از این فرصت برای جبران ناکامی‌های گذشته استفاده کند. طبق برنامه اعلام‌شده دیدار ایران و مصر بهمن‌ماه در قاهره برگزار می‌شود. مسابقه‌ای که کادر فنی از حالا روند بررسی بازیکنان و برنامه‌ریزی برای حضور قدرتمند در آن را دنبال می‌کند.

تورنمنت شیراز در مسیر انتخاب ترکیب نهایی

بدون شک یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی تیم ملی تنیس ارزیابی شرایط فنی و سطح آمادگی بازیکنان برای تعیین ترکیب نهایی اعزامی به مصر است. در این راستا گفته می‌شود مسابقات پیش رو از جمله تورنمنت شیراز فرصت مهمی برای بررسی عملکرد ملی‌پوشان و سنجش میزان آمادگی آن‌ها پیش از این اعزام به شمار می‌رود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه اعزام چهار تا پنج بازیکن در نظر گرفته شده ولی ترکیب نهایی تیم با توجه به شرایط فنی، سطح آمادگی و عملکرد بازیکنان در رقابت‌های پیش رو مشخص خواهد شد. انتخاب نفرات اعزامی با هدف تشکیل تیمی توانمند و آماده برای حضور در رقابت‌های خارج از خانه انجام می‌شود.

در بخش اجرایی نیز مقدمات اعزام از جمله تهیه فهرست اولیه بازیکنان برای آغاز فرایند صدور ویزا در حال پیگیری است. این فهرست با تعداد نفرات ترکیب نهایی تفاوت خواهد داشت و درج نام بازیکنان در فهرست اولیه به‌منزله قطعی شدن حضور آن‌ها در سفر به مصر نیست. ترکیب نهایی پس از بررسی کامل شرایط فنی و ارزیابی عملکرد بازیکنان در مسابقات پیش رو تعیین خواهد شد.

مصر حریفی با امتیاز میزبانی

رویارویی با مصر در شرایطی برگزار می‌شود که تیم مصر از امتیاز میزبانی برخوردار است. همچنین مصر دو بازیکن قابل توجه در ترکیب خود دارد که یکی از آن‌ها در رده‌بندی جهانی ATP در محدوده رتبه ۴۹۲ قرار دارد. موضوعی که نشان‌دهنده برخورداری این تیم از بازیکنی با جایگاه قابل توجه در رده‌بندی جهانی است. مجموعه این عوامل شرایط رقابت را برای تیم ملی ایران حساس‌تر می‌کند.

از صعود به پلی‌آف تا تجربه تلخ شکست برابر استونی

حضور در پلی‌آف گروه ۲ جهانی برای تنیس ایران تجربه تازه‌ای نیست اما سابقه این رقابت‌ها نشان می‌دهد که رسیدن به این مرحله تنها بخشی از مسیر بازگشت به سطح بالاتر است.

تیم ملی ایران در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار پس از حدود نیم قرن به مرحله پلی‌آف گروه ۲ جهانی رسید اما در دیدار برابر استونی شکست خورد و بار دیگر به گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه بازگشت. این نتیجه نشان داد که فاصله گرفتن از سطح پایین‌تر رقابت‌های منطقه‌ای به آمادگی و برنامه‌ریزی مستمر نیاز دارد.

در سال ۱۴۰۳ نیز تیم ایران در مسابقات روه ۳ آسیا و اقیانوسیه که به میزبانی اردن برگزار شد نتوانست نتایج مطلوبی کسب کند و در جایگاه هشتم قرار گرفت. سال بعد هم شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن مانع حضور ایران در رقابت‌های گروه ۳ به میزبانی ویتنام شد. اتفاقی که برنامه بین‌المللی تیم را تحت تأثیر قرار داد.

با این حال حضور در رقابت‌های مالزی و پیروزی‌های متوالی برابر تیم‌های حاضر در گروه ۳ شرایط را برای بازگشت به مسیر صعود فراهم کرد. ایران در این مسابقات برابر مالزی، ویتنام و عربستان سعودی به برتری رسید و با صعود به مرحله پایانی دوباره جواز حضور در پلی‌آف گروه ۲ جهانی را به دست آورد.

فرصت جبران و بازگشت به گروه ۲ جهانی

اکنون دیدار برابر مصر مرحله مهم دیگری در مسیر تنیس ایران به شمار می‌رود. تیم ملی پس از پشت سر گذاشتن بازی‌های آسیایی ناگویا باید برنامه آماده‌سازی خود را بر اساس شرایط بازیکنان، نتایج مسابقات پیش رو و شناخت حریف تنظیم کند. هم‌زمان پیگیری امور مربوط به ویزا و نهایی کردن فهرست اعزامی نیز باید بدون تأخیر انجام شود.

تجربه رویارویی قبلی با استونی نشان داده است که صعود به پلی‌آف به‌تنهایی برای بازگشت به گروه ۲ جهانی کافی نیست. ایران این بار فرصت دیگری برای عبور از این مرحله در اختیار دارد و پیروزی برابر مصر می‌تواند مسیر بازگشت به سطح بالاتر دیویس‌کاپ را هموارتر کند.