سپهری: تهران مسئول اجرای ۲۰ درصد سرشماری نفوس و مسکن کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری،بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به سهم استان تهران از عملیات اجرایی سرشماری نفوس و مسکن کشور، گفت: تهران با ۱۲ هزار حوزه آماری، مسئولیت اجرای یک‌پنجم حجم عملیات سرشماری کشور را بر عهده دارد.

سپهری با بیان اینکه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و ساختاری استان، اجرای سرشماری را با پیچیدگی‌های بیشتری همراه می‌کند، اظهار کرد: از مجموع ۱۲ هزار حوزه آماری استان تهران، ۸۳۰۰ حوزه در محدوده شهر تهران قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی زیرساخت‌های آماری افزود: نقشه‌های شهری و روستایی استان به‌روزرسانی شده و ۸ میلیون کدپستی نیز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به بلوک‌های آماری و آبادی‌های استان متصل شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، اجرای سرشماری به شیوه نوین ثبتی را از اقدامات مرتبط با توسعه دولت الکترونیک دانست و تصریح کرد: این شیوه برای نخستین بار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت چهاردهم پیگیری می‌شود.

سپهری ادامه داد: اجرای سرشماری به روش ثبتی، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در منابع، می‌تواند به ارتقای کیفیت داده‌ها و یکپارچگی اطلاعات آماری کمک کند و زیرساخت‌های لازم برای مدیریت هوشمند کشور را فراهم آورد.