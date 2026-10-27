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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

سپهری: تهران مسئول اجرای ۲۰ درصد سرشماری نفوس و مسکن کشور است

سپهری: تهران مسئول اجرای ۲۰ درصد سرشماری نفوس و مسکن کشور است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از مسئولیت این استان در اجرای ۲۰ درصد عملیات سرشماری کشور خبر داد و اعلام کرد ۸۳۰۰ حوزه آماری در محدوده شهر تهران قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری،بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به سهم استان تهران از عملیات اجرایی سرشماری نفوس و مسکن کشور، گفت: تهران با ۱۲ هزار حوزه آماری، مسئولیت اجرای یک‌پنجم حجم عملیات سرشماری کشور را بر عهده دارد.

سپهری با بیان اینکه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و ساختاری استان، اجرای سرشماری را با پیچیدگی‌های بیشتری همراه می‌کند، اظهار کرد: از مجموع ۱۲ هزار حوزه آماری استان تهران، ۸۳۰۰ حوزه در محدوده شهر تهران قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی زیرساخت‌های آماری افزود: نقشه‌های شهری و روستایی استان به‌روزرسانی شده و ۸ میلیون کدپستی نیز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به بلوک‌های آماری و آبادی‌های استان متصل شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، اجرای سرشماری به شیوه نوین ثبتی را از اقدامات مرتبط با توسعه دولت الکترونیک دانست و تصریح کرد: این شیوه برای نخستین بار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت چهاردهم پیگیری می‌شود.

سپهری ادامه داد: اجرای سرشماری به روش ثبتی، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در منابع، می‌تواند به ارتقای کیفیت داده‌ها و یکپارچگی اطلاعات آماری کمک کند و زیرساخت‌های لازم برای مدیریت هوشمند کشور را فراهم آورد.

کد مطلب 6991760

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